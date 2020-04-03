Суркис: Перед 23-м туром все знали, к чему все идет

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое видение сложившейся ситуации в связи с приостановкой чемпионата УПЛ из-за пандемии коронавируса.

"Я хочу верить и хочу, чтобы чемпионат должен был доигран. Я убежден, что чемпионат должен быть доигран. Это если будет возможность его доиграть. По моим источникам, по прессе, УЕФА дает разные сроки по окончаниям чемпионатов. Но ведь с нами (клубами) никто не связывается, никто не говорит на эту тему. Такое впечатление, что каждый живет сам по себе. УАФ ведь ведет прямой диалог с УЕФА… Ведь можно было бы сделать видеоконференцию с клубами.

Хорошо, что "Динамо" и "Шахтер" не нуждаются в их помощи, но есть ведь и другие клубы, которые попали в эту непростую ситуацию. Они ведь должны понимать, как вести себя дальше. Вы ведь прекрасно понимаете, что если мы вдруг завтра начнем чемпионат, то футболисты находятся не в тех кондициях и мы не можем рисковать их здоровьем. Им нужно некоторое время на подготовку. Ведь все это нужно обсуждать. В УАФ работают великие тренеры, которые возглавляют комитеты, но ведь эта инициатива должна идти от них. Ведь там же еще и о сборниках должны заботиться, в первую очередь.

Мы черпаем какую-то отрывочную информацию из прессы, а президент УАФ говорит, что они в контакте с клубами. В каком контакте? Со мной никто не связывался. Мы должны понимать, куда мы идем?

Перед 23-м туром все знали, к чему все идет, уже играли без зрителей, в Европе отменили чемпионаты… После 22-го тура был бы шанс, что если невозможно проводить чемпионат, то зафиксировать результаты. Конечно, меня могут обвинить, что я отстаиваю интересы "Динамо", что мы будем на 2-м месте. Да ни в коем случае! Я говорю о том, как было бы правильно. "Заря" вот обыграла "Шахтер" и теперь может заявлять, что согласно турнирному положению можем в итоге догнать "Шахтер", занять первое место. Такие же претензии могут быть у команд, которые стоят на вылет. УЕФА может дать ответ, можем ли мы завершить чемпионат после 23-х туров?

Вот Бельгия решила не доигрывать, и их УЕФА критикует. Мы должны быть в курсе, УАФ должна давать какие-то рекомендации, заботиться об игроках, сборниках, вот как должно быть", - сказадл Суркис.