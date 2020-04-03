18 игроков Динамо выступают в аренде. Каковы их перспективы заиграть в Киеве

Необходимость аренды в определённый момент существования клуба или игрока - ни для кого не секрет. Но не так велик процент футболистов, которые возвращаются в свою команду и способные со второй попытки зацепиться за место в стартовом составе. В “Динамо” одним из примеров такового этой зимой стал Назарий Русин. Форвард не без доли обстоятельств в виде дисквалификации Артёма Беседина, бана Ибрагима Каргбо, а также не лучших показателей Франа Соля и Жерсона Родригеса (люксембуржец, к слову, покинул столицу Украины как раз на правах аренды) стал практически безальтернативным вариантом для Алексея Михайличенко на острие. Поэтому мы задались вопросом, есть ли у киевлян ещё резервы, чтобы усилить основной состав при помощи арендованных. В рассчёт взяли текущие показатели футболиста, а также возможные проблемы “динамовцев” на позиции.

Кто может уже сейчас работать с первой командой

Богдан Леднев (“Заря”. 26 матчей, 11 голов в сезоне). У киевлян из чистых атакующих полузащитников, пожалуй, только Дуэлунн, да и тот - весьма травматичен и не обладает таким ударом, как у Богдана. По этой причине данную зону попеременно закрывают футболисты, в обязанность которых напрямую не входит из глубины поддерживать форварда. Поэтому возвращение из луганской команды Леднева видится вполне ожидаемым ходом от менеджмента киевлян. К тому же, хавбек сейчас показывает хорошую результативность и способен закрыть сразу несколько позиций, сыграв в том числе в нападении.

Владислав Супряга (“Днепр-1”. 20 матчей, 9 голов в сезоне). Приходилось слышать, что форвард не приспособлен к плотной игре, когда девяносто минут нужно взламывать чужую оборону. Владу необходимо пространство, где у него получается лучше реализовать свой потенциал. Возможно, в будущем он сможет прибавить в этом компоненте, но и сейчас игрок мог бы прийтись ко двору в Киеве, учитывая, что конкуренция на данный момент в нападении “Динамо” не так и высока.

Ахмед Алибеков (“Слован” Либерец. 7 матчей в сезоне). Возможно, для болельщиков это не самый очевидный выбор, но нужно просто взглянуть, кто сейчас в обойме “Динамо” на позиции центральных защитников: травмированный Бурда плюс не всегда стабильные Шабанов и Попов. Неудивительно, что тренерский штаб киевлян вынужден привлекать из дубля Сироту или Забарного. Как итог, с точки зрения конкуренции Алибекова можно было бы ожидать в лагере вице-чемпиона.

Денис Гармаш (“Динамо”. 28 матчей, 3 гола в сезоне). Вряд ли можно спорить, что у Гармаша есть достаточный для стабильной игры в “Динамо” класс. Но всё портит составляющая, которая находится в голове у игрока. В итоге, Александр Хацкевич игрока практически списал, а Алексей Михайличенко стал тем, кто приблизил отъезд игрока на турецкие земли. Но, может, за полгода в аренде что-то изменится и хавбек вернётся в Киев “другим человеком”.

Сергей Булеца (“Днепр-1”. 21 матч, 3 гола). За три игры нынешнего сезона чемпион мира среди 20-летних выходил на поле в составе “Днепра-1” на обоих флангах. Также он может сыграть и под нападающим (Трансфермаркт, к слову, считает, что это его основная позиция). На краях он вряд ли в ближайшее время помощник “Динамо” (ведь есть Вербич, де Пена, Цыганков, Цитаишвили и Караваев). А вот под форвардом футболист мог бы оказаться полезным.

Александр Тымчик (“Заря”. 27 матчей в сезоне). Похоже, в Киеве держат правого защитника в качестве запасного варианта, если поляк Кендзёра всё-таки покинет столицу Украины, к чему был близок летом. 23-летний луганчанин ещё не остановился в своём росте и постепенно упирается в потолок “Зари”. Думается, во время ближайшего межсезонья футболист отправится на сборы с первой командой “Динамо”, где сможет сам доказать своё право попасть в заявку “бело-синих” на следующий чемпионат.

Кто в перспективе может пригодиться

Роман Вантух (“Александрия”. 14 матчей, 1 гол в сезоне). 21-летний левый защитник этой зимой сделал карьерный прыжок из “Олимпика” аж в “Александрию”, где стал игроком основы. Не исключено, что в будущем “Динамо” вернёт исполнителя в качестве подмены в основу. Ведь сейчас здесь Пиварич исполняет роль балласта и, похоже, вскоре освободит место в заявке первой команды, а Миколенко тренерский штаб может перевести в центр (где его испытывал) либо вовсе клуб продаст его за хорошие деньги.

Евгений Смирный (“Колос”. 16 матчей, 5 голов в сезоне) и Иван Калюжный (“Рух”. 18 матчей, 1 гол в сезоне). Два центральных полузащитника, которые на хорошем счету в своих клубах и больше работают на атаку, чем оборону. Поэтому их можно назвать потенциальной конкуренцией для Дуэлунна, Леднева и теми шестью хавбеками, которые сейчас находятся в ростере "бело-синих" и попеременно получают игровое время. Впрочем, Пример Андриевского, который сидит либо в запасе, либо на трибунах, показывает, что борьба за середину поля в Киеве - дело неблагодарное. Тем не менее, Смирному сейчас 21, а его команда - в верхней шестёрке Премьер-лиги, что неплохо. Калюжный хоть и на год старше, но у него и опыта взрослого футбола побольше в играх за лидеров Первой лиги. Хотелось бы уже увидеть его на фоне УПЛ.

Кто вряд ли в ближайшее время выйдет на поле в составе “Динамо”

Никита Кравченко (“Олимпик”. 5 матчей в сезоне). Кравченко ещё в 2017 году дебютировал в УПЛ и первой команде “Динамо”. но этого февраля находился без стабильной игровой практики. Сейчас его отправили набираться опыта в “Олимпик”, где он наконец-то заиграл. Однако после возвращения в Киев летом вряд ли он получит билет на сбор с первой командой. Во-первых - у “бело-синих” справа в обороне Кендзёра и Караваев; во-вторых - у более раскрученного Тымчика выше шансы убедить Михайличенко или кто там будет у руля "Динамо".

Сидклей (“Коринтианс”), Жерсон Родригес (“Анкарагюджю”), Никита Корзун (“Вилафранкенше”). Думается, здесь долго расписывать не нужно. Все три трансфера оказались достаточно странными и от всех трёх футболистов “Динамо” избавилось, пристроив их в аренды. Для Сидклея Киев, похоже, оказался просто экскурсионным туром, Родригеса почему-то стабильно наигрывали не на его позиции, а Корзун - это просто трансфер на перспективу, который не выстрелил. Сейчас даже страшно вслух произнести, что беларус принадлежит “Динамо” с 2016 года. С 2018-го он в арендах.

Владислав Дубинчак (“Карпаты”. 19 матчей в сезоне) и Александр Осман (“Металлист 1925”. 0 матчей в сезоне из-за травмы) . Здесь можно озвучить те же тезисы, что чуть выше было сказано о Вантухе. Главная разница лишь в том, что представитель “Александрии” на данный момент котируется чуть выше из-за статусности клуба и интереса к себе. Поэтому Дубинчака и Османа можно считать формально только четвёртым-пятым (или даже пятым-шестым - после Сидклея) выбором у тренерского штаба “Динамо” на позицию левого бека. Оба, в принципе, на хорошем счету в своих клубах, но мы сейчас говорим о командах, которые выступают ниже даже десятки УПЛ.

Молодые и нераскрученные

Юрий Шпирка (“Прикарпатье”), Денис Янаков (“Черноморец”), Алан Аусси (“Слован” Либерец). Первым двоим по 21 году, а Аусси всего 18. Шпирка осенью больше выходил на замену в Ивано-Франковске, но должен ещё прибавить. Янаков в то же время играл и забивал за дубль “Динамо”: переход под крыло Остапа Маркевича однозначно можно заносить в актив. Ну, а об Аусси каких-либо серьёзных предположений делать ещё рано. Сейчас можно рассказывать истории про талантов, которые и в 17 дебютировали в первых командах, но не всем дано так рано раскрываться - кто-то подходит к славе окольными путями.

Использованы фото ФК "Заря", СК "Днепр-1", ФК "Колос" и ФК "Карпаты"