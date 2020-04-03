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18 игроков Динамо выступают в аренде. Каковы их перспективы заиграть в Киеве

Премьер-лига
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Сможет ли кто-то со второй попытки заиграть в "Динамо"?

18 игроков Динамо выступают в аренде. Каковы их перспективы заиграть в Киеве
Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Необходимость аренды в определённый момент существования клуба или игрока - ни для кого не секрет. Но не так велик процент футболистов, которые возвращаются в свою команду и способные со второй попытки зацепиться за место в стартовом составе. В “Динамо” одним из примеров такового этой зимой стал Назарий Русин. Форвард не без доли обстоятельств в виде дисквалификации Артёма Беседина, бана Ибрагима Каргбо, а также не лучших показателей Франа Соля и Жерсона Родригеса (люксембуржец, к слову, покинул столицу Украины как раз на правах аренды) стал практически безальтернативным вариантом для Алексея Михайличенко на острие. Поэтому мы задались вопросом, есть ли у киевлян ещё резервы, чтобы усилить основной состав при помощи арендованных. В рассчёт взяли текущие показатели футболиста, а также возможные проблемы “динамовцев” на позиции.

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Кто может уже сейчас работать с первой командой

Богдан Леднев (“Заря”. 26 матчей, 11 голов в сезоне). У киевлян из чистых атакующих полузащитников, пожалуй, только Дуэлунн, да и тот - весьма травматичен и не обладает таким ударом, как у Богдана. По этой причине данную зону попеременно закрывают футболисты, в обязанность которых напрямую не входит из глубины поддерживать форварда. Поэтому возвращение из луганской команды Леднева видится вполне ожидаемым ходом от менеджмента киевлян. К тому же, хавбек сейчас показывает хорошую результативность и способен закрыть сразу несколько позиций, сыграв в том числе в нападении.

Владислав Супряга (“Днепр-1”. 20 матчей, 9 голов в сезоне). Приходилось слышать, что форвард не приспособлен к плотной игре, когда девяносто минут нужно взламывать чужую оборону. Владу необходимо пространство, где у него получается лучше реализовать свой потенциал. Возможно, в будущем он сможет прибавить в этом компоненте, но и сейчас игрок мог бы прийтись ко двору в Киеве, учитывая, что конкуренция на данный момент в нападении “Динамо” не так и высока.

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Ахмед Алибеков (“Слован” Либерец. 7 матчей в сезоне). Возможно, для болельщиков это не самый очевидный выбор, но нужно просто взглянуть, кто сейчас в обойме “Динамо” на позиции центральных защитников: травмированный Бурда плюс не всегда стабильные Шабанов и Попов. Неудивительно, что тренерский штаб киевлян вынужден привлекать из дубля Сироту или Забарного. Как итог, с точки зрения конкуренции Алибекова можно было бы ожидать в лагере вице-чемпиона.

Денис Гармаш (“Динамо”. 28 матчей, 3 гола в сезоне). Вряд ли можно спорить, что у Гармаша есть достаточный для стабильной игры в “Динамо” класс. Но всё портит составляющая, которая находится в голове у игрока. В итоге, Александр Хацкевич игрока практически списал, а Алексей Михайличенко стал тем, кто приблизил отъезд игрока на турецкие земли. Но, может, за полгода в аренде что-то изменится и хавбек вернётся в Киев “другим человеком”.

Сергей Булеца (“Днепр-1”. 21 матч, 3 гола). За три игры нынешнего сезона чемпион мира среди 20-летних выходил на поле в составе “Днепра-1” на обоих флангах. Также он может сыграть и под нападающим (Трансфермаркт, к слову, считает, что это его основная позиция). На краях он вряд ли в ближайшее время помощник “Динамо” (ведь есть Вербич, де Пена, Цыганков, Цитаишвили и Караваев). А вот под форвардом футболист мог бы оказаться полезным.

Александр Тымчик (“Заря”. 27 матчей в сезоне). Похоже, в Киеве держат правого защитника в качестве запасного варианта, если поляк Кендзёра всё-таки покинет столицу Украины, к чему был близок летом. 23-летний луганчанин ещё не остановился в своём росте и постепенно упирается в потолок “Зари”. Думается, во время ближайшего межсезонья футболист отправится на сборы с первой командой “Динамо”, где сможет сам доказать своё право попасть в заявку “бело-синих” на следующий чемпионат.

18 игроков Динамо выступают в аренде. Каковы их перспективы заиграть в Киеве - изображение 2

Кто в перспективе может пригодиться

Роман Вантух (“Александрия”. 14 матчей, 1 гол в сезоне). 21-летний левый защитник этой зимой сделал карьерный прыжок из “Олимпика” аж в “Александрию”, где стал игроком основы. Не исключено, что в будущем “Динамо” вернёт исполнителя в качестве подмены в основу. Ведь сейчас здесь Пиварич исполняет роль балласта и, похоже, вскоре освободит место в заявке первой команды, а Миколенко тренерский штаб может перевести в центр (где его испытывал) либо вовсе клуб продаст его за хорошие деньги.

Евгений Смирный (“Колос”. 16 матчей, 5 голов в сезоне) и Иван Калюжный (“Рух”. 18 матчей, 1 гол в сезоне). Два центральных полузащитника, которые на хорошем счету в своих клубах и больше работают на атаку, чем оборону. Поэтому их можно назвать потенциальной конкуренцией для Дуэлунна, Леднева и теми шестью хавбеками, которые сейчас находятся в ростере "бело-синих" и попеременно получают игровое время. Впрочем, Пример Андриевского, который сидит либо в запасе, либо на трибунах, показывает, что борьба за середину поля в Киеве - дело неблагодарное. Тем не менее, Смирному сейчас 21, а его команда - в верхней шестёрке Премьер-лиги, что неплохо. Калюжный хоть и на год старше, но у него и опыта взрослого футбола побольше в играх за лидеров Первой лиги. Хотелось бы уже увидеть его на фоне УПЛ.

18 игроков Динамо выступают в аренде. Каковы их перспективы заиграть в Киеве - изображение 3

Кто вряд ли в ближайшее время выйдет на поле в составе “Динамо”

Никита Кравченко (“Олимпик”. 5 матчей в сезоне). Кравченко ещё в 2017 году дебютировал в УПЛ и первой команде “Динамо”. но этого февраля находился без стабильной игровой практики. Сейчас его отправили набираться опыта в “Олимпик”, где он наконец-то заиграл. Однако после возвращения в Киев летом вряд ли он получит билет на сбор с первой командой. Во-первых - у “бело-синих” справа в обороне Кендзёра и Караваев; во-вторых - у более раскрученного Тымчика выше шансы убедить Михайличенко или кто там будет у руля "Динамо".

Сидклей (“Коринтианс”), Жерсон Родригес (“Анкарагюджю”), Никита Корзун (“Вилафранкенше”). Думается, здесь долго расписывать не нужно. Все три трансфера оказались достаточно странными и от всех трёх футболистов “Динамо” избавилось, пристроив их в аренды. Для Сидклея Киев, похоже, оказался просто экскурсионным туром, Родригеса почему-то стабильно наигрывали не на его позиции, а Корзун - это просто трансфер на перспективу, который не выстрелил. Сейчас даже страшно вслух произнести, что беларус принадлежит “Динамо” с 2016 года. С 2018-го он в арендах.

Владислав Дубинчак (“Карпаты”. 19 матчей в сезоне) и Александр Осман (“Металлист 1925”. 0 матчей в сезоне из-за травмы). Здесь можно озвучить те же тезисы, что чуть выше было сказано о Вантухе. Главная разница лишь в том, что представитель “Александрии” на данный момент котируется чуть выше из-за статусности клуба и интереса к себе. Поэтому Дубинчака и Османа можно считать формально только четвёртым-пятым (или даже пятым-шестым - после Сидклея) выбором у тренерского штаба “Динамо” на позицию левого бека. Оба, в принципе, на хорошем счету в своих клубах, но мы сейчас говорим о командах, которые выступают ниже даже десятки УПЛ.

18 игроков Динамо выступают в аренде. Каковы их перспективы заиграть в Киеве - изображение 4

Молодые и нераскрученные

Юрий Шпирка (“Прикарпатье”), Денис Янаков (“Черноморец”), Алан Аусси (“Слован” Либерец). Первым двоим по 21 году, а Аусси всего 18. Шпирка осенью больше выходил на замену в Ивано-Франковске, но должен ещё прибавить. Янаков в то же время играл и забивал за дубль “Динамо”: переход под крыло Остапа Маркевича однозначно можно заносить в актив. Ну, а об Аусси каких-либо серьёзных предположений делать ещё рано. Сейчас можно рассказывать истории про талантов, которые и в 17 дебютировали в первых командах, но не всем дано так рано раскрываться - кто-то подходит к славе окольными путями.

Использованы фото ФК "Заря", СК "Днепр-1", ФК "Колос" и ФК "Карпаты"

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В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Александр Осман Иван Калюжный Никита Корзун Богдан Леднев Никита Кравченко Александр Тымчик Денис Янаков Евгений Смирный Владислав Супряга Роман Вантух Сергей Булеца Алан Аусси Ахмед Алибеков Сидклей Владислав Дубинчак Юрий Шпирка Жерсон Родригес
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