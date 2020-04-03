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Цыганык: Карпаты продали Гуцуляка примерно за 300 тысяч евро
Также львовяне получат процент от возможной последующей продажи
Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, за сколько "Карпаты" продали Алексея Гуцуляка в "Десну".
"По моей информации, это около 300 тысяч евро. Скажем так, от 200 до 300 тысяч евро. Также "Карпаты" получать процент от дальнейшей продажи Гуцуляка.
Именно за эти деньги, которые получили зимой после продажи лидеров команды, "Карпаты" и живут последние месяцы", - сказал Цыганык.
Напомним, что Гуцуляк перешел в "Десну" в январе этого года и уже сыграл за черниговцев два матча.
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Источник:Football Hub
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