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Цыганык: Карпаты продали Гуцуляка примерно за 300 тысяч евро

Премьер-лига
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Также львовяне получат процент от возможной последующей продажи

Цыганык: Карпаты продали Гуцуляка примерно за 300 тысяч евро
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, за сколько "Карпаты" продали Алексея Гуцуляка в "Десну".

"По моей информации, это около 300 тысяч евро. Скажем так, от 200 до 300 тысяч евро. Также "Карпаты" получать процент от дальнейшей продажи Гуцуляка.

Именно за эти деньги, которые получили зимой после продажи лидеров команды, "Карпаты" и живут последние месяцы", - сказал Цыганык.

Напомним, что Гуцуляк перешел в "Десну" в январе этого года и уже сыграл за черниговцев два матча.

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В статье: Десна (Чернигов) Игорь Цыганык Карпаты (Львов) Алексей Гуцуляк
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Источник:
Football Hub

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