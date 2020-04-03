Тотовицкий: После отпуска у Виллиана живот как кусок сала выпадал. А он вышел и два гола забил

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал историю о экс-хавбеке "горняков" Виллиане, когда он играл за "Шахтер".

– Приехали мы на сбор в Австрию. Бразильцы прилетели чуть позже, среди них был и Виллиан. У нас был товарищеский матч, перед ним Виллиан переодевался – снял футболку, а у него просто живот выпадает. Он берет этот живот, засунул в шорты, как кусок сала закинул. А потом выходит и два забивает.

- Не думал себе такой живот отъесть?

– Если бы я такой отъел, то уже завязал бы с футболом.