  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тотовицкий: После отпуска у Виллиана живот как кусок сала выпадал. А он вышел и два гола забил
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тотовицкий: После отпуска у Виллиана живот как кусок сала выпадал. А он вышел и два гола забил

Премьер-лига
(1 голосов)

Забавные истории про бразильцев и отпуск

Тотовицкий: После отпуска у Виллиана живот как кусок сала выпадал. А он вышел и два гола забил
Новина українською

Полузащитник "Десны" Андрей Тотовицкий рассказал историю о экс-хавбеке "горняков" Виллиане, когда он играл за "Шахтер".

– Приехали мы на сбор в Австрию. Бразильцы прилетели чуть позже, среди них был и Виллиан. У нас был товарищеский матч, перед ним Виллиан переодевался – снял футболку, а у него просто живот выпадает. Он берет этот живот, засунул в шорты, как кусок сала закинул. А потом выходит и два забивает.

- Не думал себе такой живот отъесть?

– Если бы я такой отъел, то уже завязал бы с футболом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виллиан Андрей Тотовицкий Шахтер (Донецк) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...