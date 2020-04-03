Назарина рассказал, почему предпочел Карпаты европейским клубам

Хавбек "Карпат" Егор Назарина рассказал, почему согласился на аренду в львовский клуб из бельгийсого "Антверпена".

"У меня были предложения остаться в Бельгии, Европе. Но так сложилась ситуация, что перешел в "Карпаты". Я рад этому, потому что у меня здесь игровая практика, хороший клуб и болельщики - все хорошо. Единственное, что не особо радует - положение "Карпат" в турнирной таблице.

У нас еще 9 игр, и я уверен, что команда поднимется. Для меня переход в "Карпаты" - шаг вперед", - подытожил Егор Назарина.

Напомним, что в нынешнем сезоне в составе "зелено-белых" хавбек в 16 матчах во всех турнирах забил 5 голов и отдал 1 ассист.