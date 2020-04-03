Вацко: Слышал, что прошлым летом Хоффенхайм давал за Цыганкова 15 млн

Украинский журналист Виктор Вацко рассказал о том, что немецкий "Хоффенхам" предлагал "Динамо" определенную сумму за хавбека Виктора Цыганкова.

"Сейчас за Виктора предлагают серьезные деньги. Слышал, что прошлым летом "Хоффенхайм" был готов заплатить за него 15 млн. Но не знаю, правда это или нет.

Хотя якобы немцы приезжали на матчи с "Брюгге". За украинского футболиста из клуба, который играет в Лиге Европы, 15 млн - это не такие уж маленькие деньги. "Шахтер" в свое время продал Ракицкого, потому что он закрывал дорогу в первую команду Матвиенко. И 30-летнего Ярослава, который был сердцем этой команды продали за 10 млн", - сказал Вацко.