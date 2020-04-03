Тренер Шахтера U-21: Могу порекомендовать почитать Клоппа, Гвардиолу, Моуриньо

Главный тренер "Шахтера" U21 Фернандо Валенте рассказал о том, как команда живет в условиях карантина.

– Фернандо, что вы думаете о сложившейся ситуации с коронавирусом?

– Непростая ситуация. Мы столкнулись с непривычной угрозой – это новый вызов для нас. Нужно отнестись со всей серьезностью и реагировать соответственно: оставаться дома, набраться терпения и дождаться, когда ситуация станет контролируемой. С другой стороны, она помогает лучше понять истинные ценности и посмотреть на жизнь по-другому.

– Как проходит карантин у игроков молодежной команды?

– Футболисты находятся дома, но мы постоянно на связи и просим их поддерживать физическую форму, на что они реагируют ответственно и с пониманием ситуации. Иногда проводим видеоконференции и анализируем нашу игру, разбираем прошедшие поединки. Самое главное – ребята осознают, что, несмотря на прекращение матчей, необходимо проявлять физическую активность и не терять тонус. И когда мы видим в соцсетях, как они занимаются дома, стараясь сделать свой вклад в общее дело, то и командный настрой улучшается.

– Насколько сильно карантин изменил привычный для тренеров уклад жизни?

– Да, для меня это тоже непросто. Привык, что мы в Академии были все вместе, а сейчас я один живу на базе. Повезло, что здесь есть тренажерный зал, где можно выполнять некоторые упражнения. Конечно, скучаю по тренировкам, по матчам, по ребятам… В то же время получается выходить на связь с людьми виртуально: даю интервью, провожу видеоконференции. Хоть все это, конечно, не заменит живого общения.

– Сейчас у игроков есть свободное время для, например, чтения. Порекомендуйте им три лучших, на ваш взгляд, книги о футболе.

– Это нелегкий выбор для меня, ведь таких книг точно больше чем три. Одна из моих любимых – об инновациях и креативности в футболе. Она написана аргентинским автором Германом Кастаньосом о работе Пепа Гвардиолы. Вторая – о методе Маурицио Сарри, называется "Подготовка к соревнованиям". Она дает понимание всех игровых ситуаций, особенно в оборонительном плане. Также могу отметить "11 полномочий лидера" Хорхе Вальдано. Очень и очень хорошая книга. Плюс могу порекомендовать почитать Клоппа, Гвардиолу, Моуриньо… Книг на самом деле множество, наряду с видеоматериалами и фильмами. Из последних – основанный на реальных событиях сериал о становлении английского футбола "Игра родом из Англии". Так что тому, кто хочет знать больше и понимать игру лучше, всегда найдется, что почитать и посмотреть.