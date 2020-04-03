Нинкович: Неудачи Динамо? Просто сложный период

Сербский экс-полузащитник "Динамо" Милош Нинкович поделился своими мыслями о нынешнем состоянии киевлян.

- Следите за своей бывшей командой – киевским "Динамо"?

- Конечно, слежу! Когда получается, смотрю игры, но между нашими странами очень большая разница во времени, поэтому, в основном, получается только узнавать результаты. Также я постоянно нахожусь на связи с Бериславом Станоевичем – тренером-селекционером "Динамо" по балканским странам. "Динамо" — это моя команда, я там провел девять прекрасных лет.

- Поддерживаете ли связь с кем-то из бывших одноклубников?

- Да, с Гораном Гавранчичем, Йерко Леко, Гораном Поповым, Огненом Вукоевичем. Недавно у Попова взял номер телефона Артема Милевского, хочу и ему позвонить, тем более что он играет в Беларуси, где чемпионат начался по графику. Наверное, у них наилучшая эпидемиологическая ситуация. Еще общаюсь с Петковичем – он сейчас футбольный агент. Кстати, он очень хорошо говорит по-русски, поскольку у него очень много контактов с агентами из Украины и России.

- В августе прошлого года "Динамо" не попало в групповой этап Лиги чемпионов, сменился тренер, сейчас команда идет на третьем месте в чемпионате. На ваш взгляд, это временные трудности?

- Просто сложный период. Если помните, когда я был в "Динамо", в команде играло много легионеров. Сейчас их намного меньше – клуб дает шанс молодым игрокам, собственным воспитанникам, и это самое главное. Если посмотреть на сборную Украины, она очень хорошо играла в последних матчах. Я внимательно следил за выступлениями команды, за Шевченко, как за тренером. Наверное, сейчас политика клуба поменялась, руководство и тренер хотят задействовать своих футболистов, украинцев. А если у тебя в команде много своих ребят, много молодежи, необходимо время, чтобы все получилось. Это непростой процесс. Уверен, через какой-то период – месяц, полгода или год – эти талантливые ребята, которые очень хорошо играют в футбол, проявят себя. А еще через время клуб сможет заработать, продав их за рубеж.

- Кого бы вы могли выделить из нынешнего состава "Динамо"?

- Я смотрел последнюю игру сборной Украины с Сербией, и мне очень понравился Виктор Цыганков, он молодой, перспективный и здорово играет. Думаю, если "Динамо" решит его продать, заработает очень хорошие деньги.