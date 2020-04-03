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Суркис: Такое впечатление, что УАФ нет, ее не существует
Президент Динамо рассказал о том, как игроки работают на карантине
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как команда поддерживает форму на карантине.
"У нас все футболисты находятся в Киеве. Все самостоятельно работают, сообщают врачу каждое утро температуру и вес.
Всех футболистов мы контролируем, знаем, что Бущан был в Одессе, с кем контактировал. Попов был дома в деревне. Мы знаем передвижения каждого футболиста.
По одному-два человека футболисты тренируются на базе. Футболисты тренируют сами себя
Возможно, эти ограничительные меры будут сняты, но они должны быть согласованы с УАФ. А ее нет, ее не существует… Такое впечатление, что они боятся что-то делать", - сказал Суркис.