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Суркис: Такое впечатление, что УАФ нет, ее не существует

Премьер-лига
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Президент Динамо рассказал о том, как игроки работают на карантине

Суркис: Такое впечатление, что УАФ нет, ее не существует
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, как команда поддерживает форму на карантине.

"У нас все футболисты находятся в Киеве. Все самостоятельно работают, сообщают врачу каждое утро температуру и вес.

Всех футболистов мы контролируем, знаем, что Бущан был в Одессе, с кем контактировал. Попов был дома в деревне. Мы знаем передвижения каждого футболиста.

По одному-два человека футболисты тренируются на базе. Футболисты тренируют сами себя

Возможно, эти ограничительные меры будут сняты, но они должны быть согласованы с УАФ. А ее нет, ее не существует… Такое впечатление, что они боятся что-то делать", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub

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