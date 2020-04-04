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Конфликта с Олегом Гусевым у меня нет - Денис Бойко
Гусев тренер в Динамо U-21 и бывшие партнеры-соперники часто видятся на базе
Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко во время прямого эфира в Инстаграм ответил на вопрос о своих отношениях с экс-одноклубником Олегом Гусевым.
- Олег работает тренером в U-21, часто видимся на базе, здороваемся. Конфликта нет, если люди хотят это услышать.
Напомним, что в марте 2014-го Бойко травмировал Гусева в матче "Днепр" – "Динамо", сломав ему челюсть.
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Источник:Dynamomania
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