Конфликта с Олегом Гусевым у меня нет - Денис Бойко

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко во время прямого эфира в Инстаграм ответил на вопрос о своих отношениях с экс-одноклубником Олегом Гусевым.

- Олег работает тренером в U-21, часто видимся на базе, здороваемся. Конфликта нет, если люди хотят это услышать.

Напомним, что в марте 2014-го Бойко травмировал Гусева в матче "Днепр" – "Динамо", сломав ему челюсть.