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Конфликта с Олегом Гусевым у меня нет - Денис Бойко

Премьер-лига
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Гусев тренер в Динамо U-21 и бывшие партнеры-соперники часто видятся на базе

Конфликта с Олегом Гусевым у меня нет - Денис Бойко
Новина українською

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко во время прямого эфира в Инстаграм ответил на вопрос о своих отношениях с экс-одноклубником Олегом Гусевым.

- Олег работает тренером в U-21, часто видимся на базе, здороваемся. Конфликта нет, если люди хотят это услышать.

Напомним, что в марте 2014-го Бойко травмировал Гусева в матче "Днепр" – "Динамо", сломав ему челюсть.

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В статье: Олег Гусев Денис Бойко Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamomania

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