Лучший бомбардир Чемпионата Украины 2019/20 отмечает 33-й день рождения

Сегодня, 4 апреля, нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес празднует день рождения.

Футболисту исполняется 33 года. Жуниор лидирует в гонке бомбардиров нынешнего сезона Favbet Лиги. Перед паузой, связанной с коронавирусом, форвард назабивал 18 голов в 20 матчах.

Напомним, что Мораес перешел в "Шахтер" из киевского "Динамо" в 2018-м году. Всего у него 47 забитых голов за дончан и 5 за сборную Украины.