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Лучший бомбардир Чемпионата Украины 2019/20 отмечает 33-й день рождения

Премьер-лига
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Мораес забил 18 голов в 20 матчах УПЛ этого сезона

Лучший бомбардир Чемпионата Украины 2019/20 отмечает 33-й день рождения
Новина українською

Сегодня, 4 апреля, нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес празднует день рождения.

Футболисту исполняется 33 года. Жуниор лидирует в гонке бомбардиров нынешнего сезона Favbet Лиги. Перед паузой, связанной с коронавирусом, форвард назабивал 18 голов в 20 матчах.

Напомним, что Мораес перешел в "Шахтер" из киевского "Динамо" в 2018-м году. Всего у него 47 забитых голов за дончан и 5 за сборную Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
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