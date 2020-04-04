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Лучший бомбардир Чемпионата Украины 2019/20 отмечает 33-й день рождения
Мораес забил 18 голов в 20 матчах УПЛ этого сезона
Сегодня, 4 апреля, нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес празднует день рождения.
Футболисту исполняется 33 года. Жуниор лидирует в гонке бомбардиров нынешнего сезона Favbet Лиги. Перед паузой, связанной с коронавирусом, форвард назабивал 18 голов в 20 матчах.
Напомним, что Мораес перешел в "Шахтер" из киевского "Динамо" в 2018-м году. Всего у него 47 забитых голов за дончан и 5 за сборную Украины.
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Источник:Футбол 1/2/3
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