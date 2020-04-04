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Срна обещает скоро дописать свою автобиографическую книгу

Премьер-лига
(1 голосов)

С помощью этой книги люди узнают хорвата с другой стороны?

Срна обещает скоро дописать свою автобиографическую книгу
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера", бывший игрок дончан Дарио Срна вскоре выпустит свою автобиографию, где поделится эксклюзивными подробностями карьеры.

- Автобиография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, и нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать.

Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает. Может быть, с помощью этой книги люди узнают меня с другой стороны, - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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