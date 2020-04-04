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Срна обещает скоро дописать свою автобиографическую книгу
С помощью этой книги люди узнают хорвата с другой стороны?
Ассистент главного тренера "Шахтера", бывший игрок дончан Дарио Срна вскоре выпустит свою автобиографию, где поделится эксклюзивными подробностями карьеры.
- Автобиография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, и нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать.
Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает. Может быть, с помощью этой книги люди узнают меня с другой стороны, - сказал Срна.
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Источник:Официальный сайт Шахтера
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