Худжамов: Процентов 30-40, что продолжу карьеру. Насчет Колоса - это пока слухи

Уже бывший вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов прокомментировал свой уход из клуба.

"Чтобы лечиться, мне нужно было постоянно находиться в Киеве. Это было для меня необходимость. При этом у меня был контракт с "Мариуполем". Чтобы в команде не было недопонимания, мы пришли к консенсусу и разорвали контракт, чтобы я мог спокойно лечиться.

Все равно контракт с клубом заканчивался летом. Восстановление идет активно, но успехи у меня небольшие в этом направлении. Сложно сказать, что-то о планах, сейчас тяжело говорить, что будет завтра. Я уже не думаю о планах на месяц или два.

Если не удастся восстановиться, то есть много планов. Это вратарская школа, вижу, что в этом есть необходимость. Процентов 30-40, что продолжу карьеру. Есть надежды, но нужно разобраться с коленом – сколько оно еще выдержит, есть ли в этом смысл. Возможно, есть смысл закончить, поставить точку, внутренне принять это и искать себя в другом направлении, неигровом.

Про интерес "Колоса" – это пока слухи. В тренерском штабе там работает парень, с которым мы играли в детстве, также Виталий Лисицкий, мы с детей знакомы. Все может быть. Тренер вратарей – Слава Кернозенко. Я на него равнялся в молодости". – рассказал Рустам Худжамов.