Маркос Антонио, Матвиенко и Чеберко в ТОП-3 по точности передач в УПЛ

УПЛ продолжает пребывать на паузе в связи с пандемией коронавируса. Сегодня мы публиковали список лучших футболистов по количеству передач в текущем сезоне чемпионата Украины. Сейчас же время посмотреть на ТОП игроков по точности этих передач. Лучший по этому показателю в УПЛ 2019/20 - полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио. В тройку лучших также вошли украинские защитники Николай Матвиенко ("Шахтер") и Евгений Чеберко ("Заря").

ТОП-10 футболистов по точности передачи в УПЛ сезона 2019/20