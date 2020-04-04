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Маркос Антонио, Матвиенко и Чеберко в ТОП-3 по точности передач в УПЛ
Кадар и Шабанов в ТОП-10 по данному показателю
УПЛ продолжает пребывать на паузе в связи с пандемией коронавируса. Сегодня мы публиковали список лучших футболистов по количеству передач в текущем сезоне чемпионата Украины. Сейчас же время посмотреть на ТОП игроков по точности этих передач. Лучший по этому показателю в УПЛ 2019/20 - полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио. В тройку лучших также вошли украинские защитники Николай Матвиенко ("Шахтер") и Евгений Чеберко ("Заря").
ТОП-10 футболистов по точности передачи в УПЛ сезона 2019/20
|1.
|Маркос АНТОНИО (Шахтер)
|
93,9%
|2.
|Николай МАТВИЕНКО (Шахтер)
|93,3%
|3.
|Евгений ЧЕБЕРКО (Заря)
|92,7%
|4.
|Алан ПАТРИК (Шахтер)
|92,3%
|5.
|Сергей КРИВЦОВ (Шахтер)
|91,4%
|6.
|Владимир ШЕПЕЛЕВ (Динамо)
|91,3%
|7.
|Артем ШАБАНОВ (Динамо)
|91,3%
|8.
|Тарас СТЕПАНЕНКО (Шахтер)
|90,9%
|9.
|Андрей ГИТЧЕНКО (Десна)
|90,8%
|10.
|Тамаш КАДАР (Динамо)
|90,7%
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Источник:zbirna.com
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