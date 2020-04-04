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Маркос Антонио, Матвиенко и Чеберко в ТОП-3 по точности передач в УПЛ

Премьер-лига
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Кадар и Шабанов в ТОП-10 по данному показателю

Маркос Антонио, Матвиенко и Чеберко в ТОП-3 по точности передач в УПЛ
Новина українською

УПЛ продолжает пребывать на паузе в связи с пандемией коронавируса. Сегодня мы публиковали список лучших футболистов по количеству передач в текущем сезоне чемпионата Украины. Сейчас же время посмотреть на ТОП игроков по точности этих передач. Лучший по этому показателю в УПЛ 2019/20 - полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио. В тройку лучших также вошли украинские защитники Николай Матвиенко ("Шахтер") и Евгений Чеберко ("Заря").

ТОП-10 футболистов по точности передачи в УПЛ сезона 2019/20

1. Маркос АНТОНИО (Шахтер)

93,9%
2. Николай МАТВИЕНКО (Шахтер) 93,3%
3. Евгений ЧЕБЕРКО (Заря) 92,7%
4. Алан ПАТРИК (Шахтер) 92,3%
5. Сергей КРИВЦОВ (Шахтер) 91,4%
6. Владимир ШЕПЕЛЕВ (Динамо) 91,3%
7. Артем ШАБАНОВ (Динамо) 91,3%
8. Тарас СТЕПАНЕНКО (Шахтер) 90,9%
9. Андрей ГИТЧЕНКО (Десна) 90,8%
10. Тамаш КАДАР (Динамо) 90,7%
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В статье: УПЛ Николай Матвиенко Евгений Чеберко Маркос Антонио
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Источник:
zbirna.com
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