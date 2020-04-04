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Экс-защитник Дуглас: Днепр задолжал мне зарплату за 6 месяцев

Премьер-лига
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Бразилец вспомнил последний период в составе "Днепра"

Экс-защитник Дуглас: Днепр задолжал мне зарплату за 6 месяцев
Новина українською

Бывший защитник "Днепра" Дуглас рассказал, что клуб задолжал ему зарплату.

– Какова была ситуация в команде, когда перестали платить зарплату?

– Большинство игроков были недовольны этой ситуацией, особенно иностранцы, так как проходить это вдалеке от родины становится еще сложнее. Мы пытались найти какие-то решения этой проблемы, но всегда сохраняли профессионализм, несмотря на трудности с получением зарплаты.

– За какой срок задолжали тебе?

– 6 месяцев и бонусы.

– Рассчитываешь ли ты получить эти деньги?

– Нет.

– Как ты отнесся к политической ситуации в Украине, сложившейся в 2014-м? Многие легионеры покинули страну. У тебя не было такого желания?

– Я волновался, поскольку ситуация была сложной, и все без исключения боялись того, что может произойти. Но у меня не было желания покинуть страну. Это произошло бы только в случае ухудшения ситуации, – сказал Дуглас.

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В статье: Дуглас Днепр
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Источник:
Tribuna.com
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