Дарио Срна: Жаль, что случился этот коронавирус, потому что Шахтер был на хорошем ходу

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна поделился мыслями насчет того, пройдет ли "Шахтер" в следующую стадию Лиги Европы после окончания карантина.

"Пройдет ли "Шахтер" дальше после долгого карантина? Пройдет. Команда показывает очень хорошую игру. Кстати, в Лиге Европы и Лиге чемпионов лучшую игру на выезде, чем дома.

Мы ни разу не уступили в гостях. Жаль, что случился этот коронавирус, потому что "Шахтер" был на хорошем ходу. Жаль, что не состоялся ответный матч с "Вольфсбургом". Я считаю, все в наших руках", - рассказал Дарио Срна.