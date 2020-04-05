Бабич: Удаленная работа с игроками в Мариуполе выстроена на доверии

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал, как команда поддерживает форму в условиях карантина.

- Мы работаем в формате недельного цикла, все ребята знают, что нужно делать. Пока не было ограничений, они собирались и играли в теннис-бол, в мини-футбол. Но в основном они заняты беговой работой - небольшими группами - в парках или на набережной.

- Сложно выстраивать тренировочный процесс в таком режиме, еще и не зная четких сроков?

- Конечно, мы привыкли к другим условиям. Но здесь ничего не поделаешь. Мы в своих планах исходили из того, что карантин - до 24 апреля. А как получится на самом деле, неизвестно.

- А как контролировать качество работы?

- Надеемся, что футболисты относятся ответственно к своим обязанностям. Они прекрасно знают, что играть в Мариуполе будут те, кто лучше готов. Да, было бы проще регулировать нагрузки, имея под рукой современные гаджеты. Но наши Полары не рассчитаны на такое. Поэтому удаленная работа выстроена на доверии.

- Во время карантина, когда клубы терпят финансовые убытки из-за отсутствия зрителей, телевизионных трансляций, рекламных поступлений, очень горячей темой становится сокращение зарплат до периода возврата к нормальному ритму. Как у вас с этим?

- Действительно, вопрос очень тонкий. Но пока что в Мариуполе все выполняется вовремя и в полном объеме.