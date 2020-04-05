Шкура неубитого медведя. Мнение зрителя о завершении Чемпионата Украины

Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Еще никогда в нашей жизни эта фраза не была так актуальна. И мы все еще не до конца представляем себе степень и масштабы изменений, которые могут произойти в мире после окончания этой печальной истории о Том-что-не-хочу-называть. Не потому что его запретили в Туркменистане – просто достало уже.

Однако автор честно попытается быть оптимистом и будет исходить из того, что мы с вами сможем вернуться к относительно нормальной жизни еще в этом году. Желательно, конечно, не позже чем летом, но тут мы только и можем разве что высказывать пожелания. Если же вся эта канитель затянется более чем на полгода, наш разговор вполне может лишиться смысла.

Итак, надеемся на лучшее. Что тогда? На мой взгляд, двух мнений быть не может: чемпионат должен быть доигран. То есть, абсолютно. Пока есть хоть малейшая надежда на это, нужно стремиться к тому, чтобы он был доигран в полном объеме. А это – девять оставшихся туров, которые, при необходимости, можно провести примерно в течение месяца.

Если случится так, что в нашем распоряжении будет меньше времени, нужно доиграть хотя бы четыре тура первого финального круга. Чтобы каждый сыграл с каждым, и это будет справедливо. Хозяева-гости – это уже вторично, в условиях форс-мажора. Да и не такую уж определяющую роль играет фактор своего поля в наше время. А тем паче в Украине, с ее зачастую пустыми трибунами.

Не стоит забывать о том, что пустыми, по определению, могут оказаться и все трибуны: выход из карантина может статься плавным и постепенным. Как зритель, пользуясь случаем, хочу напомнить: по своему игровому содержанию матчи, вынужденно игравшиеся без зрителей на стадионе, нисколько не уступали прочим.

Дурной пример Бельгии не должен стать для нас заразительным (тем паче, что и УЕФА от него не в восторге). Не хватало еще и таких вирусов. Стэп бай стэп.

Сначала должен быть логически завершен текущий сезон, и лишь после этого – стартовать следующий. Даже если сдвинутся сроки, даже если будущий сезон придется "кастрировать". Но он уже будет спланирован с учетом форс-мажорных изменений. И это будет законом изначально. А то, что было запланировано раньше и на 72% осуществлено, должно быть доведено до конца.

Отказаться можно разве что от плей-офф за Европу – этого пятого колеса в телеге чемпионата. Изначально нелепая идея, призванная искусственно взбодрить нижнюю шестерку и обесценивающая сам факт выхода в верхнюю. А главное, дискредитирующая спортивный принцип: сначала ты заслужил право играть с сильнейшими, а потом, оказывается, это ничего не весит, поскольку можно уступить путевку выходцу из "утешительного" финала аутсайдеров!

И никакой жалости к последнему месту. Должны были вылетать по регламенту – вылетайте! В конце концов, это тот же естественный для спорта отбор. Ведь очевидно же, что последним финиширует наиболее проблемный клуб. Зачем закладывать эту мину в фундамент УПЛ, и без того не шибко крепкий?

И если предполагалось увеличение числа команд до 14, значит нужно строго следовать этому, а не изобретать велосипед на ходу. Какие 16? А никто не подумал о том, что будет с нижними этажами нашей пирамиды, которые и без того могут развалиться, как карточный домик?

Скажу больше: при том, что следующий сезон может оказаться менее продолжительным, можно было бы пока и 12 оставить. И вот тут-то переходные плей-офф с призерами первой лиги смотрятся совершенно уместными.

Но предположим, по тем или иным причинам, сезон все-таки не будет доигран. В прессе разгорелась дискуссия на тему: как в этом случае считать итоги чемпионата – после 22-го или 23-го тура? Выскажусь и тут.

Прежде всего, нужно понимать, что симпатии автора на стороне "Зари", за которую он и проголосовал в соответствующем опросе. Однако, Платон мне друг, но истина дороже. В чем же она мне видится?

22 тур – это полностью состоявшийся двухкруговой предварительный этап чемпионата. Который можно рассматривать как отдельный турнир, чьи итоги подводить логично и закономерно. И в этом смысле, 23-й тур – не пришей к известному месту рукав. В общем контексте незавершенного чемпионата и вне связи с остальными финальными турами.

Как организатор любительских турниров с четвертьвековым опытом, лично я считал бы, в данном случае, финальный турнир отдельным самодостаточным соревнованием, в котором состоялся лишь один тур из десяти. Чьи результаты не отражают полной картины состязаний, поскольку команды находились не в равных условиях. Как минимум, каждый не сыграл с каждым.

Далее все просто. По устоявшейся общепринятой системе. Если команда не доиграла турнир, проведя в нем не менее половины матчей, в оставшихся ей засчитываются поражения – ее соперникам начисляются очки. Если она сыграла меньше – все ее результаты аннулируются. Соответственно, если в турнире проведен лишь первый тур, о чем мы вообще говорим?

Контраргументы моих оппонентов предсказуемы. Они будут настаивать на том, чтобы не делить турнир на предварительный и финальный, поскольку очки в этих двух этапах суммируются. А также они будут возмущаться тем, как можно отменить результаты целого сыгранного тура. Того самого, в котором "Заря" и обошла "Динамо". Обыграв, на секундочку, чемпиона и лидера.

Да боже ж мой, как говорят у нас в Одессе. Я всего лишь высказал свое мнение. И будь я на месте УПЛ, поступил бы именно так, каким бы непопулярным ни оказалось это решение. Почему – объяснил выше. Элементарная логика цельности круговых соревнований. Ну, а решат иначе – что ж, порадуюсь за "Зарю". По впечатлениям зрителя, вполне заслужила. Но это другая история…