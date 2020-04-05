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Шкура неубитого медведя. Мнение зрителя о завершении Чемпионата Украины

Премьер-лига
(7 голосов)

Есть ли другое мнение, что чемпионат может быть не доигран?

Шкура неубитого медведя. Мнение зрителя о завершении Чемпионата Украины
Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Еще никогда в нашей жизни эта фраза не была так актуальна. И мы все еще не до конца представляем себе степень и масштабы изменений, которые могут произойти в мире после окончания этой печальной истории о Том-что-не-хочу-называть. Не потому что его запретили в Туркменистане – просто достало уже.

Однако автор честно попытается быть оптимистом и будет исходить из того, что мы с вами сможем вернуться к относительно нормальной жизни еще в этом году. Желательно, конечно, не позже чем летом, но тут мы только и можем разве что высказывать пожелания. Если же вся эта канитель затянется более чем на полгода, наш разговор вполне может лишиться смысла.

Итак, надеемся на лучшее. Что тогда? На мой взгляд, двух мнений быть не может: чемпионат должен быть доигран. То есть, абсолютно. Пока есть хоть малейшая надежда на это, нужно стремиться к тому, чтобы он был доигран в полном объеме. А это – девять оставшихся туров, которые, при необходимости, можно провести примерно в течение месяца.

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Если случится так, что в нашем распоряжении будет меньше времени, нужно доиграть хотя бы четыре тура первого финального круга. Чтобы каждый сыграл с каждым, и это будет справедливо. Хозяева-гости – это уже вторично, в условиях форс-мажора. Да и не такую уж определяющую роль играет фактор своего поля в наше время. А тем паче в Украине, с ее зачастую пустыми трибунами.

Не стоит забывать о том, что пустыми, по определению, могут оказаться и все трибуны: выход из карантина может статься плавным и постепенным. Как зритель, пользуясь случаем, хочу напомнить: по своему игровому содержанию матчи, вынужденно игравшиеся без зрителей на стадионе, нисколько не уступали прочим.

Дурной пример Бельгии не должен стать для нас заразительным (тем паче, что и УЕФА от него не в восторге). Не хватало еще и таких вирусов. Стэп бай стэп.

Сначала должен быть логически завершен текущий сезон, и лишь после этого – стартовать следующий. Даже если сдвинутся сроки, даже если будущий сезон придется "кастрировать". Но он уже будет спланирован с учетом форс-мажорных изменений. И это будет законом изначально. А то, что было запланировано раньше и на 72% осуществлено, должно быть доведено до конца.

Отказаться можно разве что от плей-офф за Европу – этого пятого колеса в телеге чемпионата. Изначально нелепая идея, призванная искусственно взбодрить нижнюю шестерку и обесценивающая сам факт выхода в верхнюю. А главное, дискредитирующая спортивный принцип: сначала ты заслужил право играть с сильнейшими, а потом, оказывается, это ничего не весит, поскольку можно уступить путевку выходцу из "утешительного" финала аутсайдеров!

Шкура неубитого медведя. Мнение зрителя о завершении Чемпионата Украины - изображение 2

И никакой жалости к последнему месту. Должны были вылетать по регламенту – вылетайте! В конце концов, это тот же естественный для спорта отбор. Ведь очевидно же, что последним финиширует наиболее проблемный клуб. Зачем закладывать эту мину в фундамент УПЛ, и без того не шибко крепкий?

И если предполагалось увеличение числа команд до 14, значит нужно строго следовать этому, а не изобретать велосипед на ходу. Какие 16? А никто не подумал о том, что будет с нижними этажами нашей пирамиды, которые и без того могут развалиться, как карточный домик?

Скажу больше: при том, что следующий сезон может оказаться менее продолжительным, можно было бы пока и 12 оставить. И вот тут-то переходные плей-офф с призерами первой лиги смотрятся совершенно уместными.

Но предположим, по тем или иным причинам, сезон все-таки не будет доигран. В прессе разгорелась дискуссия на тему: как в этом случае считать итоги чемпионата – после 22-го или 23-го тура? Выскажусь и тут.

Прежде всего, нужно понимать, что симпатии автора на стороне "Зари", за которую он и проголосовал в соответствующем опросе. Однако, Платон мне друг, но истина дороже. В чем же она мне видится?

22 тур – это полностью состоявшийся двухкруговой предварительный этап чемпионата. Который можно рассматривать как отдельный турнир, чьи итоги подводить логично и закономерно. И в этом смысле, 23-й тур – не пришей к известному месту рукав. В общем контексте незавершенного чемпионата и вне связи с остальными финальными турами.

Шкура неубитого медведя. Мнение зрителя о завершении Чемпионата Украины - изображение 3

Как организатор любительских турниров с четвертьвековым опытом, лично я считал бы, в данном случае, финальный турнир отдельным самодостаточным соревнованием, в котором состоялся лишь один тур из десяти. Чьи результаты не отражают полной картины состязаний, поскольку команды находились не в равных условиях. Как минимум, каждый не сыграл с каждым.

Далее все просто. По устоявшейся общепринятой системе. Если команда не доиграла турнир, проведя в нем не менее половины матчей, в оставшихся ей засчитываются поражения – ее соперникам начисляются очки. Если она сыграла меньше – все ее результаты аннулируются. Соответственно, если в турнире проведен лишь первый тур, о чем мы вообще говорим?

Контраргументы моих оппонентов предсказуемы. Они будут настаивать на том, чтобы не делить турнир на предварительный и финальный, поскольку очки в этих двух этапах суммируются. А также они будут возмущаться тем, как можно отменить результаты целого сыгранного тура. Того самого, в котором "Заря" и обошла "Динамо". Обыграв, на секундочку, чемпиона и лидера.

Да боже ж мой, как говорят у нас в Одессе. Я всего лишь высказал свое мнение. И будь я на месте УПЛ, поступил бы именно так, каким бы непопулярным ни оказалось это решение. Почему – объяснил выше. Элементарная логика цельности круговых соревнований. Ну, а решат иначе – что ж, порадуюсь за "Зарю". По впечатлениям зрителя, вполне заслужила. Но это другая история…

И все-таки я полагаю, что Карфаген… чемпионат должен быть доигран, в любом случае. За исключением того (не дай Бог), когда ряды его участников существенно поредеют. Да, мы с вами сейчас классически делим шкуру неубитого медведя. А что нам, собственно, остается?

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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Комментарии (22)
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:54
Насчет приоритета для УПЛ (как автор написал ниже в двух комментах). В УПЛ как раз все уже ясно - чемпион известен, явный аутсайдер - тоже. Ну можно дать возможность Карпатам не вылететь, а сыграть переходный матч с 3-м или каким там местом из первой лиги - в виде исключения. Но! Ведь именно в первой-то лиге не решено вообще ничего! Совершенно не понятно, ни кто должен вылетать вниз, ни - кто подниматься наверх. Так что вопрос в первой лиге - намного сложнее и важнее вопроса распределения мест в УПЛ. Ну вот какая разница - кто будет играть сразу в групповом турнире Лиги Европы, а кто - мужественно пробьется в этот же турнир из квалификации Лиги Чемпионов? :)))
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скарамуш (Одесса)
05.04.2020 в 14:06
Уговорили Попробую сделать отдельный материал по первой лиге. Но лишь когда это будет ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан. Однако уличать меня в симпатиях к ДК - спасибо, давно так не смеялся А Вам не приходило в голову, что это и есть верх объективности: давать повод для таких высказываний, как Ваше? Или Вы лишь недавно начали его читать этого автора, и Вас ещё не просветили, как он "ненавидит Динамо"?
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:43
Да уж, ваш вывод про необходимость отмены 23 тура (если чемп не будет доигрываться) меня даже удивил. Хотя и я привык ничему никогда не удивляться, но тут решил сделать исключение. Ну просто от вас такого не ожидал - вы всегда старались казаться таким суперобъективным. Хотя я помню, что у вас жена глорит за Динамо - это может быть серьезным фактором :)).
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скарамуш (Одесса)
05.04.2020 в 13:54
А помните ли Вы, сколько раз меня здесь безапелляционно называли "динамофобом"? Так в чём же по-Вашему объективность заключается - подтасовывать аргументы и факты в пользу конкурента нелюбимой команды? Ещё раз: я организую и провожу турниры с самыми разными формулами около 25 лет (и это не считая детских). Поэтому моя точка зрения зиждется на этом самом организаторском опыте. Единственное, что не учтено - экономическая сторона: всё-таки у профи она играет куда более важную роль. Ваше право - не соглашаться со мной. Но шить мне здесь "необъективность" - вот это уже, ей-богу, улыбает
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 14:02
У меня еще в 80-х годах была судейская категория. Я даже международные соревнования судил. Правда, не по футболу, но суть, я думаю, вам понятна. И с логикой у меня все в порядке, и со знанием правил и регламентов. Так вот - ваше предложение считать по 22-му туру - это вообще нонсенс. Полный и абсолютный. Турнир - единый, общий. Если тур сыгран - отменять его уже нельзя. Либо нужно считать по всем сыгранным матчам, либо доигрывать, либо вообще отменять чемпионат. Как какой-то переходный вариант, компромиссный - можно что-то где-то сократить. Ну доиграть например третий круг, без четвертого. То, что вы и предложили в самом начале. Как вариант - все в одном городе (только не в Киеве :)). Хотя мне это тоже не нравится, это - тоже грубейшее нарушение регламента.
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скарамуш (Одесса)
05.04.2020 в 14:08
Ожидаемо. Не цитируйте меня, пожалуйста
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:35
Как смешно у вас получается - хотя бы 4 тура первого круга. Логика просто офигительная, я чисто замер в восхищении! А как прикажете с первой лигой делать в этой ситуации? Ведь в первой-то лиге играют в два круга, и там еще навалом играть. А именно из первой лиги должны команды выходить в УПЛ, верно? Вы конечно можете сказать, что вам начхать на первую лигу. Но это будет дважды странно - и потому, что вы ратуете за некую мифическую справедливость. И особенно - потому что вы вообще-то из Одессы, что должно как бы символизировать и все такое..
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скарамуш (Одесса)
05.04.2020 в 13:44
Тронут: и рассмешил и восхитил одновременно - это дано не каждому Специально для Вас повторю свой ответ на первый коммент: "Каюсь, рассматривал только УПЛ. Но к теме низших лиг можно будет вернуться тогда, когда появится хоть какая-то ясность. И всенепременно, приоритет должен быть у "вышки". А то, что я из Одессы, отнюдь не означает, что я должен автоматически болеть за вывеску, которая осталась от моей любимой команды, игравшей в прошлом веке.
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:45
Ну то есть на всеобщую справедливость вам начхать, вас интересует только справедливость для Динамо? :)))
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oda1979 (Запорожье)
05.04.2020 в 13:33
Решение нужно принимать по факту. Сыграли 23 тур? Сыграли. Кто мешал ДК обыграть Десну? Будем откровенны, вся эта катавасия исключительно от того, что ДК сейчас на третьем месте. И пролетает мимо ЛЧ .
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+1
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:37
Все верно. Если б Динамо было на втором месте - никто бы вообще никакой кипишь не поднимал. Разве что Карпаты начали что-то постанывать, но их бы просто все кучей закидали тапками, и дело с концом. Но поскольку тут замешан Велыкый Клуб, то вони будет еще очень-очень много.
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скарамуш (Одесса)
05.04.2020 в 13:39
Ещё раз: я за Зарю в ЛЧ. Но одно дело, как хочется, и совсем другое - как должно быть. Впрочем, спорить ни с кем не собираюсь: всё сказано в статье.
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:47
То, что вы говорите, что вы "за Зарю", не мешает вам писать совершенно странные вещи. Которые с любой точки зрения, как ни посмотреть - именно "за Динамо".
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Unselfish (Белая Церковь )
05.04.2020 в 13:55
Уважаемый, если понятие предпочтение к клубу, а есть понятия регламента. По регламенту нельзя подводить итоги неоконченного чемпионата. А вы глорите за Зарю не более. Я хоть и болею за Динамо, но умом понимаю что Зоря лучше в этом сезоне. Но есть буква закона, без неё это анархия. Начинайте думать умом, а не сердцем.
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satellite (Харьков)
05.04.2020 в 13:27
Конечно желательно Чемпионат продолжить!!! Но только время в данной ситуации может всё решить!!!
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:22
Очень странный заголовок - есть ли другое мнение, что чемп МОЖЕТ быть не доигран. А какое тут может быть другое мнение? Любой чемпионат в любой стране в любом виде спорта может быть либо доигран, либо НЕ доигран, других вариантов тут просто быть не может :))).
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скарамуш (Одесса)
05.04.2020 в 13:24
В данном конкретном случае, вопрос не к автору. Ибо ПОДзаголовки придумывает не он
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Astor Astor (Одесса)
05.04.2020 в 13:27
Ну не к автору, так не к автору, ничего не имею против. Я в этой ситуации чисто как акын - что вижу, о том и пою. Вижу идиотский до невозможности (под) заголовок - так и говорю, что он идиотский.
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v.grischuk (Винница)
05.04.2020 в 12:55
А кто знает когда это все закончится!? Никто! Зачем писать про возможное?...А если теоретически, то Зоря имеет уже хороший опыт в еврокубках, и хуже наврят уже выступит, чем за последние годы Динамо.......
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скарамуш (Одесса)
05.04.2020 в 13:22
А поговорить? Не я первый, не я последний, уверяю Вас. Но я, по крайней мере, логически объясняю, почему именно так. И да, здесь речь совершенно не идёт о том, кто достойнее представит страну в Европе. Сугубо о спортивной справедливости при подведении итогов соревнования.
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Fata Morgana (Запорожье)
05.04.2020 в 12:53
Ну в том что считать итог чемпионата в Премьер лиге после первого этапа как окончательный и логичным как утверждает автор, в этом возможно и есть свой резон. Но вот как тогда решить вопросы по первой и второй лигах?!
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скарамуш (Одесса)
05.04.2020 в 13:09
Каюсь, рассматривал только УПЛ. Но к теме низших лиг можно будет вернуться тогда, когда появится хоть какая-то ясность. И всенепременно, приоритет должен быть у "вышки".
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