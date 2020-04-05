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Кривцов: Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность
О тренировках во время карантина
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов во время пандемии коронавируса работает по индивидуальной программе.
"Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность. В первую очередь - это здоровье футболистов, персонала и так далее. Как все будет - надо смотреть по ситуации с коронавирусом.
Мы ежедневно получаем программу тренировок. Сегодня будет видеотрансляция с тренером. Все игроки подключены к ней. Понятно, футбола не хватает, но мы поддерживаем форму дома за счет упражнений", - объяснил Кривцов.
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Источник:Террикон
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
05.04.2020 в 14:01
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