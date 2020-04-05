Кривцов: Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов во время пандемии коронавируса работает по индивидуальной программе.

"Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность. В первую очередь - это здоровье футболистов, персонала и так далее. Как все будет - надо смотреть по ситуации с коронавирусом.

Мы ежедневно получаем программу тренировок. Сегодня будет видеотрансляция с тренером. Все игроки подключены к ней. Понятно, футбола не хватает, но мы поддерживаем форму дома за счет упражнений", - объяснил Кривцов.