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Кривцов: Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность

Премьер-лига
(1 голосов)

О тренировках во время карантина

Кривцов: Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов во время пандемии коронавируса работает по индивидуальной программе.

"Все прекрасно понимают, что у нас в голове сейчас безопасность. В первую очередь - это здоровье футболистов, персонала и так далее. Как все будет - надо смотреть по ситуации с коронавирусом.

Мы ежедневно получаем программу тренировок. Сегодня будет видеотрансляция с тренером. Все игроки подключены к ней. Понятно, футбола не хватает, но мы поддерживаем форму дома за счет упражнений", - объяснил Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Террикон
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
05.04.2020 в 14:01
Откуда у донецкого клоуна голова-там-Ж--А
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