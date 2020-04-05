Михайличенко: Разрабатываем в Динамо спецпрограммы, чтобы быстро подготовить команду

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал ситуацию в стране, приостановку чемпионата Украины и готовность возобновить сезон.

- Как устроена нынешняя работа тренерского штаба и футболистов первой команды?

- Прежде всего, это ежедневное телефонное общение. Мы регулярно созваниваемся с игроками, узнаем их новости, планы, настроение. Я бы не назвал это контролем. Думаю, что все прекрасно понимают – проконтролировать в данной ситуации их отношение к делу просто невозможно.

У нас все строится на нормальных, человеческих, доверительных отношениях. Эти люди дороги мне – их здоровье, настроение, ситуация с родными меня всегда интересуют. На данном этапе между нами нет взаимоотношений "игроки-тренер", тут можно говорить о более близком человеческом общении.

Ежедневно я общаюсь с врачом команды Андреем Шморгуном, который информирует тренерский штаб о состоянии здоровья игроков. Соответственно, наши медики находятся в постоянном контакте с футболистами, у них есть все необходимые данные.

Я регулярно нахожусь на связи с президентом клуба Игорем Суркисом. Мы понимаем, в какой ситуации оказался весь мир, не только наша страна и наш клуб, поэтому очень важно поддерживать друг друга по-человечески. Что и происходит в "Динамо". Отношения с игроками, руководством на данном этапе выходят за рамки чисто профессиональных – прежде всего, мы люди, которым необходимы общение и поддержка.

Несмотря на то, что мы не видимся, тренерский штаб обладает полной информацией о состоянии здоровья футболистов, о графике их индивидуальной работы и о том, что происходит с ними и их семьями.

- Вы бываете на базе или связь с игроками держите из дома?

- Я был на базе несколько раз, но не для того, чтобы осуществлять тренерский контроль. Например, с семьей Пиварича пообщались, но на расстоянии 20-ти метров.

Мы разработали программу индивидуальной подготовки таким образом, чтобы ребята на базе не пересекались между собой, а работали, исходя из условий "один игрок на одно поле в час". На базе много полей, поэтому это осуществимо, мы соблюдаем все меры предосторожности. В нынешних условиях к работе и соблюдению безопасности надо подходить очень и очень серьезно.

Многим нашим игрокам я сказал, что после нынешней ситуации они полюбят сборы, когда тяжело, но есть желание и, что самое главное, возможность полноценно работать.

Важно, что наши игроки проявляют инициативу, хотят работать и приняли участие в разработке графиков индивидуальных занятий на базе. Это их инициатива и зона ответственности, они профессионалы и ведут себя соответственно.

- Как вы чувствуете по разговорам с игроками, они уже привыкли к тому, что происходит, или есть психологические проблемы?

- У нас в команде взрослые парни, которые понимают всю степень серьезности происходящих событий. В наших разговорах я пытаюсь донести, что если мы не можем изменить ситуацию, то должны изменить свое отношение к ней.

В нынешних условиях очень многое, привычное нам, отходит на второй план. Главное сейчас – здоровье родных, близких и свое собственное. Все остальное восстановится, а в нынешней жизни и работе надо исходить из вопросов безопасности и здоровья.

- Что делать с чемпионатом – доигрывать, завершать?

- Откровенно говоря, я не знаю, чем думают руководители нашего футбола в УАФ и УПЛ. Было очевидно, что чемпионат надо остановить или после двух кругов, или потом придется доигрывать полностью, а не утверждать его итоги после 23-х туров. Сейчас будут разговоры, мол, я ищу себе оправдание. Ничего подобного!

Есть же логика: если мы начали вторую часть чемпионата, то его уже надо доиграть. На мой взгляд, все пункты регламента (личные встречи, разница мячей и т.д.) должны вступать в силу после того, как сыграны все матчи. Учитывая все обстоятельства, логично было вообще остановиться после двух кругов, когда все команды были в равных условиях, когда были сыграны все матчи друг с другом. И потом принимать решение, что делать дальше.

Так ситуацию вижу я, но понимаю, что у других людей может быть иная логика.

- Вы общались с тренерами других команд по нынешнему положению вещей, обменивались опытом подготовки команды в таких условиях?

- Подобного опыта работы нет ни у кого. Поэтому найти ответ на этот вопрос невозможно.

Со своей стороны, мы прекрасно понимаем, что даже если будет доигровка чемпионата, то для полноценной подготовки игроков нужен будет месяц. И я отдаю себе отчет, что у нас этого времени не будет, а подготовка пройдет в ускоренном режиме.

Мы уже думаем над этим, разрабатываем специальные программы, которые позволят максимально быстро подготовить команду в случае возобновления полноценного тренировочного процесса.

- В том, что происходит в мире, и в профессиональном футболе, можно найти хоть какой-то позитив?

- Найти серьезный позитив в этом всем, конечно, сложно. Но я бы отметил, что в нынешней ситуации мы все должны быть еще более собранными и организованными. Наверно, еще и более оптимистичными, чем обычно.

- Как изменился лично ваш уклад жизни? Чем занимаетесь, кроме дистанционного общения с командой?

- Мы с семьей на это время выехали из Киева и сейчас живем на даче в Козине. Лично для меня нарушилось ежедневное общение, когда почасово было все расписано в плане работы. Теперь это замкнутое пространство, где непросто все перестроить под новые реалии.

Теперь больше внимания уделяется книгам, прогулкам с домашним любимцем лабрадором, просмотру фильмов. У меня есть возможность быть на свежем воздухе, что уже довольно неплохо.

- Ваши литературные и кинематографические предпочтения?

- Очень люблю историческую литературу. Меня впечатлили работы Эдварда Резерфорда, его серия исторических романов "Лондон", "Париж", "Нью-Йорк". Из классической литературы выделю Льва Толстого, Антона Чехова, а на данный момент читаю произведение Теодора Драйзера "Гений".

Что касается фильмов, то, с учетом происходящих сейчас событий, предпочитаю "легкие" фильмы, связанные с комедийной тематикой.