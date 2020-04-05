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Пятов: Хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде

Премьер-лига
(2 голосов)

Но важно подойти к возобновлению игр в хорошем состоянии

Пятов: Хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов работает по индивидуальной программе.

- Я уже соскучился. Конечно, хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде. Все должно решаться в спортивной борьбе.

У нас есть профессиональный тренерский штаб, который поддерживает форму вместе с командой. Мы по отдельности дома выполняем достаточный объем работы.

Когда ситуация позволит нам проводить тренировки группами, мы начнем набирать форму, и подойдем к возобновлению игр в хорошем состоянии, - сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Террикон
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
05.04.2020 в 14:00
Как прежде?-так это спел уже ваш донецкий Ленин- Витя Янукович А я хочу а я хочу опять -в Донецке бегать -шапки воровать -дразнить Азарку дергать за пейсу или Ахметову под дверь нассу
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