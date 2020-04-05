Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов: Хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде
Но важно подойти к возобновлению игр в хорошем состоянии
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов работает по индивидуальной программе.
- Я уже соскучился. Конечно, хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде. Все должно решаться в спортивной борьбе.
У нас есть профессиональный тренерский штаб, который поддерживает форму вместе с командой. Мы по отдельности дома выполняем достаточный объем работы.
Когда ситуация позволит нам проводить тренировки группами, мы начнем набирать форму, и подойдем к возобновлению игр в хорошем состоянии, - сказал Пятов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Террикон
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
05.04.2020 в 14:00
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...