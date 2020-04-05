Пятов: Хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов работает по индивидуальной программе.

- Я уже соскучился. Конечно, хочу, чтобы все наконец-то наладилось и стало как прежде. Все должно решаться в спортивной борьбе.

У нас есть профессиональный тренерский штаб, который поддерживает форму вместе с командой. Мы по отдельности дома выполняем достаточный объем работы.

Когда ситуация позволит нам проводить тренировки группами, мы начнем набирать форму, и подойдем к возобновлению игр в хорошем состоянии, - сказал Пятов.