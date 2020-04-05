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Нинкович: После карантина много что изменится не только в футболе

Премьер-лига
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Всему миру будет непросто вернуться в привычную колею

Нинкович: После карантина много что изменится не только в футболе
Новина українською

Бывший хавбек "Динамо" Киев Милош Нинкович, который сейчас играет в Австралии, сравнил украинский и австралийский чемпионаты и прокомментировал ситуацию в мире.

- У нас много команд, которые могут выиграть чемпионат. В Украине же это только "Динамо" и "Шахтер", а Сербии – "Црвена Звезда" и "Партизан". В Австралии 4-5 команд, которые всерьез претендуют на первое место, так что чемпионат намного интереснее.

Качество футбола уступает европейскому, но с каждым годом, с каждым сезоном оно улучшается. Футболисты очень хорошо подготовлены физически, против них непросто играть.

После периода карантина много что изменится не только в футболе, а и в других сферах жизни. Всему миру будет непросто вернуться в привычную колею и обычный график после этого вируса, – сказал Нинкович.

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В статье: Милош Нинкович Динамо (Киев) коронавирус
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