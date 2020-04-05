Дуглас сравнил методы работы Хуанде Рамоса и Мирона Маркевича

Бывший игрок "Днепра" Дуглас считает, что Мирон Маркевич больше повлиял на его карьеру.

- Каковы были основные принципы футбола Хуанде Рамоса?

- На мой взгляд, когда Рамос только прибыл в команду, он пытался использовать нестандартную для Украины модель игры. Однако не получил ожидаемых результатов. Когда я приехал, он уже изменил модель игры. Основными характеристиками были сильная физическая подготовка и большая скорость в атаке.

- Чем отличаются Хуанде Рамос и Мирон Маркевич?

- Это два великих тренера, но с разными методами работы и с разными стилями игры. Хуанде Рамосу нравилась физически сильная команда и скоростные контратаки, а Мирону Маркевичу хотелось иметь больше контроля над игрой, с большим количеством передач, более командной игрой, а также скоростью в атаке. Оба - великие тренеры, с которыми мне посчастливилось работать.

- Кто из них на тебя больше повлиял?

- Маркевич, - сказал Дуглас.