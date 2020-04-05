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Дуглас сравнил методы работы Хуанде Рамоса и Мирона Маркевича

Премьер-лига
(1 голосов)

Разные стили, но оба великие

Дуглас сравнил методы работы Хуанде Рамоса и Мирона Маркевича
Новина українською

Бывший игрок "Днепра" Дуглас считает, что Мирон Маркевич больше повлиял на его карьеру.

- Каковы были основные принципы футбола Хуанде Рамоса?

- На мой взгляд, когда Рамос только прибыл в команду, он пытался использовать нестандартную для Украины модель игры. Однако не получил ожидаемых результатов. Когда я приехал, он уже изменил модель игры. Основными характеристиками были сильная физическая подготовка и большая скорость в атаке.

- Чем отличаются Хуанде Рамос и Мирон Маркевич?

- Это два великих тренера, но с разными методами работы и с разными стилями игры. Хуанде Рамосу нравилась физически сильная команда и скоростные контратаки, а Мирону Маркевичу хотелось иметь больше контроля над игрой, с большим количеством передач, более командной игрой, а также скоростью в атаке. Оба - великие тренеры, с которыми мне посчастливилось работать.

- Кто из них на тебя больше повлиял?

- Маркевич, - сказал Дуглас.

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В статье: Мирон Маркевич Хуанде Рамос ФК Днепр Дуглас
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
05.04.2020 в 16:45
по факту, Маркевич переграл Рамоса по всем статьям.
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