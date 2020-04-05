Киевское Динамо продлило карантин до 24-го апреля

Официальный сайт "Динамо" сообщил, что киевский клуб продлил карантин для всех команд до пятницы, 24-го апреля 2020 года из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что такое решение принято в связи с эпидемиологическим состоянием в нашей стране и мире, а также решением Кабинета Министров Украины пролонгировать чрезвычайную ситуацию.

"Сегодня тренерский штаб и руководство клуба сообщили футболистам решение о продлении карантина и рекомендации по дальнейшему соблюдению новых правил и требований самоизоляции.

Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленной программе, в которой были учтены все необходимые изменения и даны рекомендации в связи со сложившейся ситуацией. Руководство и тренерский штаб "Динамо" ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок", - говорится в сообщении на сайте "Динамо".