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Форвард Колоса Кожушко: Костышин такой же эмоциональный, как и Клопп
Олег рассказал о любимом клубе и тренере
Нападающий "Колоса" Олег Кожушко во время карантина рассказал о своем любимом клубе и назвал лучшего тренера в мире.
- За какие из европейских клубов болеешь?
- Из зарубежных клубов я за "Милан" болею, хотя он не лучшие времена переживает. В этом сезоне Златан Ибрагимович пришел к ним, то они улучшат свои дела. Еще люблю английскую Премьер-Лигу, там я за "Лестер" болею. Мне нравится эта команда.
- Кто самый крутой тренер в мире?
- В мире? Наверное, это Юрген Клопп. Он мне импонирует своим стилем, своими эмоциями. Гвардиола также крутой, но мне игра "Ливерпуля" больше нравится, чем "Манчестер Сити". А Клопп он такой эмоциональный во время матчей.
- Костышин не такой?
- По эмоциям - такой же! (Смеется). Не уступает Клоппу.