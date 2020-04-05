  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Колоса Кожушко: Костышин такой же эмоциональный, как и Клопп
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Колоса Кожушко: Костышин такой же эмоциональный, как и Клопп

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег рассказал о любимом клубе и тренере

Форвард Колоса Кожушко: Костышин такой же эмоциональный, как и Клопп
Новина українською

Нападающий "Колоса" Олег Кожушко во время карантина рассказал о своем любимом клубе и назвал лучшего тренера в мире.

- За какие из европейских клубов болеешь?

- Из зарубежных клубов я за "Милан" болею, хотя он не лучшие времена переживает. В этом сезоне Златан Ибрагимович пришел к ним, то они улучшат свои дела. Еще люблю английскую Премьер-Лигу, там я за "Лестер" болею. Мне нравится эта команда.

- Кто самый крутой тренер в мире?

- В мире? Наверное, это Юрген Клопп. Он мне импонирует своим стилем, своими эмоциями. Гвардиола также крутой, но мне игра "Ливерпуля" больше нравится, чем "Манчестер Сити". А Клопп он такой эмоциональный во время матчей.

- Костышин не такой?

- По эмоциям - такой же! (Смеется). Не уступает Клоппу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Олег Кожушко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
koloskovalivka.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...