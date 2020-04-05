Форвард Колоса Кожушко: Костышин такой же эмоциональный, как и Клопп

Нападающий "Колоса" Олег Кожушко во время карантина рассказал о своем любимом клубе и назвал лучшего тренера в мире.

- За какие из европейских клубов болеешь?

- Из зарубежных клубов я за "Милан" болею, хотя он не лучшие времена переживает. В этом сезоне Златан Ибрагимович пришел к ним, то они улучшат свои дела. Еще люблю английскую Премьер-Лигу, там я за "Лестер" болею. Мне нравится эта команда.

- Кто самый крутой тренер в мире?

- В мире? Наверное, это Юрген Клопп. Он мне импонирует своим стилем, своими эмоциями. Гвардиола также крутой, но мне игра "Ливерпуля" больше нравится, чем "Манчестер Сити". А Клопп он такой эмоциональный во время матчей.

- Костышин не такой?

- По эмоциям - такой же! (Смеется). Не уступает Клоппу.