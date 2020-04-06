Караваев сравнил Рафаилова с Суркисом

Александр Караваев, фланговый защитник "Динамо" и национальной сборной Украины, прокомментировал увольнение гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова.

За луганчан Караваев выступал в 2014-2016, а также 2017-2019 годах.

Его спросили, почему луганский клуб официально так и не высказался о человеке, который в течение десятилетия собирал футбольную команду.

"Это внутренняя кухня. Если они что-то скажут... Мы не можем что-то комментировать. Догадки - да, они всегда будут, но правду можем узнать только из уст "Зари".