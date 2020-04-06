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Караваев сравнил Рафаилова с Суркисом

Премьер-лига
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"Бывало, что переходил рамки"

Караваев сравнил Рафаилова с Суркисом
Новина українською

Александр Караваев, фланговый защитник "Динамо" и национальной сборной Украины, прокомментировал увольнение гендиректора "Зари" Сергея Рафаилова.

За луганчан Караваев выступал в 2014-2016, а также 2017-2019 годах.

Его спросили, почему луганский клуб официально так и не высказался о человеке, который в течение десятилетия собирал футбольную команду.

"Это внутренняя кухня. Если они что-то скажут... Мы не можем что-то комментировать. Догадки - да, они всегда будут, но правду можем узнать только из уст "Зари".

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Рафаилов мог прийти и сказать, если что-то не нравится. Мог поставить на место, объяснить. Бывало, что переходил рамки. Но он строил команду и хочет видеть результат!

Игорь Михайлович (Суркис - ред.) приходит и, конечно, ставит на место. Говорит свои слова, которые он видит. Он владелец клуба, он вкладывает деньги, платит зарплаты. Он имеет право от нас требовать. Точно так же и Рафаилов".

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В статье: Игорь Суркис Заря (Луганск) Сергей Рафаилов Александр Караваев Динамо (Киев)
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