Вратарь Колоса: Тренировка полевых игроков и голкиперов отличаются на 80%

Евгений Волынец, голкипер ковалевского "Колоса", в этом сезоне провел 16 матчей за команду, он - второй по количеству сейвов в УПЛ, но сейчас, как и весь футбольный мир, вынужден "карантиновать".

- Евгений, как дела? Держишь себя в тонусе в этот карантинный период?

- Да, стараюсь держать себя в форме. В основном дома, как и все. С ребенком могу выйти на улицу, ну и стараюсь тренироваться. У меня жена, ребенок и собака. Поэтому, мы не можем постоянно находиться дома. С ребенком выходим на улицу, дышим воздухом. Конечно, стараемся скопления народа обходить стороной.

- Тяжеловато без любимого дела?

- Сейчас всем тяжело. И не только в том, что закрытые дома все. А еще и психологически давят все эти новости. Можно сказать 50 на 50. Потому что многие нагнетается по поводу этой эпидемии.

- Какие сайты читаешь? Где берешь информацию?

- На счет того, что происходит в мире, здесь и на сайты заходить не надо. Масса информации - Фейсбук, Инстаграм, телевидение. Там даже искать информацию не стоит, информация сама тебя найдет. Если спортивные сайты, то читаю Tribuna.com, ua-football.com.

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- Как поддерживаешь форму? Вот например Олег Кожушко в лес бегает на пробежку...

- Ну я дома всегда занимаюсь, во-первых. Во-вторых, через день также выхожу на пробежки. Все равно физическая активность дома всегда присутствует. Статика, резина тренировочная, специальное упражнение - баланс. Упражнения на ноги, приседания. Поэтому стараюсь максимум выжать из ситуации, когда ты почти все время в квартире.

Конечно, нагрузки и сравнить нельзя с теми, которые были раньше, когда был чемпионат. Сейчас просто стараешься не растерять то, что было до того момента, когда объявили паузу на карантин.

- Насколько разные системы подготовки в голкиперов и полевых игроков?

- Думаю, процентов на 80 разные. Особенно это касается нынешней ситуации, ведь трудно дома что-то сделать чисто вратарское. Вся работа для голкиперов, кроме общекомандных упражнений на сборе, это удары, игровые серии. Мы же в основном все делаем отдельно от полевых игроков. Кроме еще тактических моментов, в полевых больше беговой работы, аэробные упражнения. В голкиперов другая специфика.