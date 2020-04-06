Палкин призывает ФИФА предоставить предложения по компенсации потерь клубам

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, как на финансах клуба отражается прекращение всех соревнований и как живет команда в условиях карантина.

- Насколько коронавирус ударил по клубу?

- Он существенно сказывается на доходах. Они сильно падают, потому что падает прибыль от телевидения, посещаемости и тд и тп. Если доходы существенно падают в европейском футболе, ФИФА должна дать свои предложения - как это нам компенсировать.

Все идет от экономики. Насколько прочной она будет в Украине, Европе, настолько сильным будет футбол. Поэтому сегодня, я считаю, одной из главных задач ФИФА является рассмотрение и утверждение мер по поддержке клубов не только слабо развитых экономик, но и европейских клубов тоже.

- Чем живет команда в условиях карантина?

- С главным тренером общаемся каждый день. В свою очередь тренерский штаб общается со всеми футболистами. К счастью, есть технологии, которые это позволяют, можно подсоединить до 50 человек! Наши медики ежедневно получают отчеты о состоянии футболистов, чтобы все было под контролем и мы были в курсе карантинного процесса.

- Насколько тяжелыми будут последствия карантина для украинского футбола?

- Европейские клубы испытывают проблемы, а об украинских вообще не стоит говорить. Потому что каждый день простоя невероятными темпами отражается на экономике нашей страны. И чем дольше продлится карантин, тем труднее будет из него выходить вообще. Труднее будет перезапускать экономику. Потому что это очень повлияет на все процессы и на доходную часть. А если ее нет - нечего и тратить.