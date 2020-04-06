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Палкин призывает ФИФА предоставить предложения по компенсации потерь клубам

Премьер-лига
(1 голосов)

Ежедневно общается с Каштру

Палкин призывает ФИФА предоставить предложения по компенсации потерь клубам
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, как на финансах клуба отражается прекращение всех соревнований и как живет команда в условиях карантина.

- Насколько коронавирус ударил по клубу?

- Он существенно сказывается на доходах. Они сильно падают, потому что падает прибыль от телевидения, посещаемости и тд и тп. Если доходы существенно падают в европейском футболе, ФИФА должна дать свои предложения - как это нам компенсировать.

Все идет от экономики. Насколько прочной она будет в Украине, Европе, настолько сильным будет футбол. Поэтому сегодня, я считаю, одной из главных задач ФИФА является рассмотрение и утверждение мер по поддержке клубов не только слабо развитых экономик, но и европейских клубов тоже.

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- Чем живет команда в условиях карантина?

- С главным тренером общаемся каждый день. В свою очередь тренерский штаб общается со всеми футболистами. К счастью, есть технологии, которые это позволяют, можно подсоединить до 50 человек! Наши медики ежедневно получают отчеты о состоянии футболистов, чтобы все было под контролем и мы были в курсе карантинного процесса.

- Насколько тяжелыми будут последствия карантина для украинского футбола?

- Европейские клубы испытывают проблемы, а об украинских вообще не стоит говорить. Потому что каждый день простоя невероятными темпами отражается на экономике нашей страны. И чем дольше продлится карантин, тем труднее будет из него выходить вообще. Труднее будет перезапускать экономику. Потому что это очень повлияет на все процессы и на доходную часть. А если ее нет - нечего и тратить.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) коронавирус карантин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (7)
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Гаринча (Киев)
06.04.2020 в 10:16
Ручной шмыгаль ринату уже льготы нарисовал... палкин не в курсе?
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
06.04.2020 в 10:10
Закрийте анали 1,2,3 - буде вам економія)))
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+1
0
Sandra777 (Львів)
06.04.2020 в 09:53
А що іншим клубам говорити якщо вже ці рот відкрили
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+3
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
06.04.2020 в 09:44
Ответ ФИФА: «Обратитесь в Фонд Р.Ахметова» :)
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+3
0
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Инспектор ( )
06.04.2020 в 09:43
Та же самая позиция Ливерпуля, Барсы, Мантии.....
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0
-1
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zloyded (Киев)
06.04.2020 в 09:05
Позорники!!! Самые бедные, денег нет, разорились... Вот оно барыжничество в чистом виде!!! Ладно-бы там любой другой клуб обратился типа Ворскла, Олимпик... а тут Шахтер "бедненькие" денежки им давай, компенсируй... Позорище!!!
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+5
0
alex 66 (Кременчуг)
06.04.2020 в 10:11
Ты дед хоть и злой, но и не умный. Петицию Шахтера может и прочтут, а Ворсклы и Олимпика выкинут в мусор не открывая файл (конверт).
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0
0

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