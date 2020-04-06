4 игрока и вратарь. Шаран описал, какими должны быть тренировки малыми группами

Наставник "Александрии" Владимир Шаран сообщил о прекращении тренировок команды и высказал свое мнение относительно того, как должно происходить возвращение игроков в футбол.

Шаран подчеркнул, что некоторое время игроки работали один на один, могли поиграть в тенисбол.

Сейчас и это уже невозможно и конечно это очень сложно для футболистов, потому что работа с мячом - главное. То что такая ситуация сложилась - мы относимся с пониманием. Я запретил ребятам тренироваться и в малых группах. Они работают индивидуально.

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Высказался коуч и о том, что работа футболистов нужно начинаться снова с тренировок малыми группами.