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4 игрока и вратарь. Шаран описал, какими должны быть тренировки малыми группами

Премьер-лига
(2 голосов)

С мыслями о возвращении футболу

4 игрока и вратарь. Шаран описал, какими должны быть тренировки малыми группами
Новина українською

Наставник "Александрии" Владимир Шаран сообщил о прекращении тренировок команды и высказал свое мнение относительно того, как должно происходить возвращение игроков в футбол.

Шаран подчеркнул, что некоторое время игроки работали один на один, могли поиграть в тенисбол.

Сейчас и это уже невозможно и конечно это очень сложно для футболистов, потому что работа с мячом - главное.

То что такая ситуация сложилась - мы относимся с пониманием. Я запретил ребятам тренироваться и в малых группах. Они работают индивидуально.

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Высказался коуч и о том, что работа футболистов нужно начинаться снова с тренировок малыми группами.

Хотелось бы, чтобы тренировались одновременно хотя бы 4 полевые игроки и вратарь. Это будет нормально для тренировок в малых группах с играми на большие ворота.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия коронавирус карантин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
06.04.2020 в 10:12
где столько вратарей взять?
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