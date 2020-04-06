Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
4 игрока и вратарь. Шаран описал, какими должны быть тренировки малыми группами
С мыслями о возвращении футболу
Наставник "Александрии" Владимир Шаран сообщил о прекращении тренировок команды и высказал свое мнение относительно того, как должно происходить возвращение игроков в футбол.
Шаран подчеркнул, что некоторое время игроки работали один на один, могли поиграть в тенисбол.
Сейчас и это уже невозможно и конечно это очень сложно для футболистов, потому что работа с мячом - главное.
То что такая ситуация сложилась - мы относимся с пониманием. Я запретил ребятам тренироваться и в малых группах. Они работают индивидуально.
Высказался коуч и о том, что работа футболистов нужно начинаться снова с тренировок малыми группами.
Хотелось бы, чтобы тренировались одновременно хотя бы 4 полевые игроки и вратарь. Это будет нормально для тренировок в малых группах с играми на большие ворота.