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Десять "скиллов" от Цыганкова: игрок Динамо показал упражнения на технику

Премьер-лига
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Кто так сможет?

Десять "скиллов" от Цыганкова: игрок Динамо показал упражнения на технику
Новина українською

Чтобы мотивировать болельщиков, а также юных футболистов занимать себя чем-то дома во время вынужденной паузы в футболе, вингер "Динамо" Виктор Цыганков записал видео, предложив 10 упражнений на технику.

Можно ли такие упражнения выполнять дома - спорный вопрос, но ответ на него динамовцы дают в конце видеоролика.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
Динамо

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