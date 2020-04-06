Десять "скиллов" от Цыганкова: игрок Динамо показал упражнения на технику

Чтобы мотивировать болельщиков, а также юных футболистов занимать себя чем-то дома во время вынужденной паузы в футболе, вингер "Динамо" Виктор Цыганков записал видео, предложив 10 упражнений на технику.

Можно ли такие упражнения выполнять дома - спорный вопрос, но ответ на него динамовцы дают в конце видеоролика.