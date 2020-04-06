Коуч Олимпика: Групповые занятия? Проблема в том, что мы почти все арендуем

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский поделился своими соображениями о групповые тренировки в условиях карантина через Covid-19.

В нашей ситуации групповые тренировки - трудно и невозможно. Во-первых, мы почти все арендуем, в частности тренажерные залы. А они закрыты. И это большая проблема.

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