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Коуч Олимпика: Групповые занятия? Проблема в том, что мы почти все арендуем
О таком даже не думают
Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский поделился своими соображениями о групповые тренировки в условиях карантина через Covid-19.
В нашей ситуации групповые тренировки - трудно и невозможно. Во-первых, мы почти все арендуем, в частности тренажерные залы. А они закрыты. И это большая проблема.
На улицу, как вы знаете, сейчас запрещают выходить без масок. Поэтому сейчас групповые тренировки - это очень сложно. Если тренировка - это только дома и доверия.
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Источник:Великий футбол
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