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Коуч Олимпика: Групповые занятия? Проблема в том, что мы почти все арендуем

Премьер-лига
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О таком даже не думают

Коуч Олимпика: Групповые занятия? Проблема в том, что мы почти все арендуем
Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Олимпика" Игорь Климовский поделился своими соображениями о групповые тренировки в условиях карантина через Covid-19.

В нашей ситуации групповые тренировки - трудно и невозможно. Во-первых, мы почти все арендуем, в частности тренажерные залы. А они закрыты. И это большая проблема.

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На улицу, как вы знаете, сейчас запрещают выходить без масок. Поэтому сейчас групповые тренировки - это очень сложно. Если тренировка - это только дома и доверия.

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В статье: Олимпик (Донецк) Игорь Климовский коронавирус карантин
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Источник:
Великий футбол

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