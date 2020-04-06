Василий Кардаш о Маккаби: Игроки приезжали на тренировку в военной форме

Бывший футболист, полузащитник Василий Кардаш, за свою карьеру с 1990 по 2007 годы успел поиграть в 8 клубах. Единственным иностранным в его карьере был "Маккаби" Хайфа, в который перешел из "Карпат". В Израиле Василий провел 1994 год.

- Всегда интересно спросить у футболиста, которого продают - а вы знали себе цену, за сколько вас продали в хайфский "Маккаби"?

- Я даже не знал, что им подошел! Дело в том, что зимой съездил на просмотр и вернулся себе играть дальше в "Карпаты". А уже к концу сезона мне сообщили, что "Маккаби" все это время за мной следил и предлагает контракт. Я, честно говоря, был не готов к тому, что мы вернемся к этому вопросу и придется собираться и ехать за границу.

Какой была сумма трансфера - не знаю, но мне рассказывали, что "Карпаты" меня продали, чтобы поддержать финансовое положение клуба. Ну, что же - если так, то хорошо, меня это вполне устраивает.

- Ваши великие предшественники в Израиле - тот же Андрей Баль - рассказывали, что им приходилось держать дома противогаз и регулярно прятаться под звуки сирены, ожидая ракетной атаки. Вы застали эту страну в уже спокойном состоянии?

- Ну, комендантского часа не было, и, к счастью, Хайфа - чуть дальше от опасной зоны. Поэтому о терактах я читал, но, к счастью, не чувствовал этого. Хотя в Израиле люди постоянно живут с опаской, с чувством опасности. Бывало, что после терактов вся страна останавливалась в трауре на минуту молчания.

- Как при таких обстоятельствах сложно было думать о футболе?

- Ничего не отменялось, все игралось без остановок. А мы молодые были. К тому же, сами израильтяне - они мужественные люди. Там всеобщая воинская повинность, и у нас бывало, что футболисты приезжали на тренировки в военной форме, сдавали автоматы администраторам, те замыкали это все в сейф, а ребята, переодевшись, выходили и работали на равных со всеми. Для них армия - это святое, служат и девушки, и юноши. Теперь мы их очень понимаем...

- Сборная Израиля лишь раз в истории - в 1970 году - играла на мундиале, ни разу - на Евро. А какими вам запомнились израильские футболисты, среди которых, кстати, были блестящие полузащитники - Эял Беркович и Хаим Ревиво?

- У нас человек 9 было сборников Израиля. Игроки, которых вы перечислили, действительно были нашими лидерами не только в «Маккаби», но и в сборной. Ревиво позже успешно играл за «Сельту», «Фенербахче» и «Галатасарай», Беркович - за «Саутгемптон», «Вест Хэм», «Селтик», «Блэкберн», «Манчестер Сити», «Портсмут». Такая биография говорит сама за себя.

- И еще немало украинцев.

- Андрей Баль работал в клубе тренером, легенда, земляк мой, светлый человек. Он раньше был в Израиле, помогал нам адаптироваться. Всегда на позитиве, улыбался. Олег Кузнецов играл - еще одна легенда. С возрастом футболисты, может, теряют свои качества - скорость, здоровье, но на опыте они могут помогать на высшем уровне. Кузнецов вернулся с «Рейнджерс», чтобы играть. Еще харьковчане - Рома Пец и Сергей Кандауров, они в ударе были, тянули команду. Не играл, правда, форвард Иван Гецко - он раньше меня пришел, не знаю, в чем там была причина. Но знаю, что в целом в Израиле он хорошо себя зарекомендовал.

- "Маккаби" раньше выбивал из еврокубков даже сильную тогда "Парму", но в квалификации Лиги чемпионов проиграл скромному "Казино" из Зальцбурга...

- Как будто хорошо первый матч сыграли, но в целом противостояние сложилось для нас неудачно. Помню, прибыли в Австрию - нас приняли в такое окружение, двойная полицейская охрана! Было дискомфортно. К слову, несмотря на лимит на легионеров (насколько помню, было всего три вакансии на матч), этот вылет негативно сказался на нас с Кузнецовым. "Маккаби", несмотря на конкуренцию, предложил мне пойти в аренду, но я сказал, что шел именно в эту команду, поэтому если им не нужен - пусть меня вернут в Украину.

В общем, впечатления от Израиля как страны у меня самые светлые - там действительно любят футбол, узнают на улицах, окружающих интересом и поддержкой. Я, например, на рынки мог денег не брать - люди, узнавая во мне игрока "Маккаби", одаривали фруктами и овощами. Когда мои родители ко мне приезжали в гости, я даже их просил на рынок сходить самих - было неудобно, что не принимают оплаты.

И "Маккаби" (Хайфа) - это очень солидный клуб. Спонсором его были автомобилисты, "Вольво" - "Хонда". Финансирование было очень солидным, значительно выше, чем в большинстве тогдашних отечественных команд. Но, как футболист, я хотел регулярно играть, поэтому начал рассматривать другие варианты.