В 2015 году в УПЛ играло два Динамо. Киевское и из Ужгорода с 13 арендованными

Уже на закате существования “Говерла” пыталась всеми правдами и неправдами удержаться в УПЛ. На клубе висели миллионные долги, поэтому уже никто во вменяемом состоянии в проект семейства Шуфричей не верил. Но на Закарпатье нашли выход, как продолжить играть, собрав неплохой коллектив: арендовать футболистов у "Динамо". Столичный клуб продолжал платить зарплату своим игрокам, а “Говерла” использовала этот ресурс в собственных целях - для борьбы за выживание в УПЛ.

С точки зрения киевского клуба отправить на запад страны практически полноценную команду выглядело логично: ряд футболистов к тому времени уже переросли уровень “Динамо-2” или “Динамо” U-21, но однозначно не дотягивались до первой команды “бело-голубых” - таким образом, молодёжь получала игровую практику на уровне УПЛ.

Спортивный департамент “Говерлы” в этой ситуации также понять можно: стояла задача хотя бы доиграть сезон, и её выполнение положили на арендованных. Сначала в заявке ужгородского клуба оказалось 12 "динамовцев". Ещё до окончания лета к ним присоединился Виталий Каверин, но вернулся в Киев Павел Полегенько. Также закарпатцы одолжили у "Карпат" Михаила Сергийчука, а у "Шахтёра" - Игоря Гончара.

Это привело к тому, что 1 августа 2015 года ужгородцы установили рекорд УПЛ, который можно только повторить, но не превзойти: Вячеслав Грозный выставил в старте на поединок против "Шахтёра" 11 арендованных "динамовцев". Из своих на поле вышел только "Халк" Худобяк, появившись за девять минут до финального свистка.

Мы решили взглянуть на судьбу футболистов, которые на тот момент считались одними из самых перспективных в “динамовской” структуре и получили шанс заявить о себе через ужгородский "филиал".

Кто до сих пор в УПЛ

Стоит начать с того, что шесть игроков из тринадцати сейчас продолжают выступления в Премьер-лиге - довольно неплохой процент “успеваемости”: школа Вячеслава Грозного пошла футболистам на пользу. Кто-то из приведённого ниже секстета на какое-то время уезжал за бугор, но в настоящий момент на родине.

У Сергея Люльки к середине 2015 года за спиной был опыт в либерецком “Словане”, где он провёл продуктивные полгода. Но затем карьера вверх не пошла. После чешского периода защитник варился в “динамовской” структуре, откуда и перебрался на Закарпатье, где стал основным. Вскоре был ещё один вояж в Либерец (на этот раз бесполезный), а затем футболист выступал и выступает за скромные даже по меркам УПЛ клубы: уже кризисный “Черноморец” и нынешний ФК “Львов”. В промежутках между югом и западом страны был период в “Десне”, но там Люлька находился больше на подхвате.

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Для Павла Полегенько “Говерла” стала первым опытом вне структуры “Динамо”. Однако в Ужгороде он надолго не задержался: всего четыре матча (три выхода на замену), после чего латераль продолжил сезон в “Динамо-2” в Первой лиге. В 2016-м Полегенько покинул столицу, продолжив карьеру в кропивницкой “Зирке”, а с 2018-го - в “Мариуполе”.

Орест Кузык в “Говерле” также дебютировал на профессиональном уровне. Он был лидером закарпатского коллектива и подавал большие надежды. Однако пока его карьера не обходится без ухабин. После Закарпатья киевский клуб отпустил игрока в статусе свободного агента. Он пришёлся ко двору в каменской “Стали”, где провёл практически два года, обратив на себя внимание ПАС “Янины”, но греческий период оказался вообще ни о чём. С лета 2019-го греки сдают его в аренду в Украину: сначала в “Днепр-1”, а сейчас в “Десну”. В обоих клубах выглядит достаточно убедительно.



Слева - направо: Сергийчук, Цуриков и Кузык

До “Динамо” и последующей аренды в “Говерлу” Андрей Цуриков здорово выглядел в запорожском “Металлурге”. Переезд в столицу Украины вроде и был попыткой к более серьёзным конкуренции и турнирам, однако практически ни к чему положительному не привёл: всего восемь выходов на поле в составе “бело-синих”. Ну, а после этого начались аренды: запорожский “Металлург”, “Говерла”, “Левадиакос”, “Александрия”. Только с лета 2017 года футболист на вольных хлебах, добавив в свой послужной список чешский “Яблонец” и “Днепр-1”.

Дмитрий Хлёбас считался основным форвардом у Вячеслава Грозного: за полгода нападающий 16 матчей из 16-ти начинал в стартовом составе, став лучшим бомбардиром команды (лишь 4 гола, но в том сезоне закарпатцы всего забили 13). В дальнейшем Хлёбас продолжил писать свою автобиографию в арендах: “Ворскла” и “Динамо” Минск. С июля 2018 года футболист выступает в “Десне”, которой достался бесплатно.

Уроженец Екатеринбурга Алексей Хобленко в “Говерле” был как раз на подмене у Хлёбаса. Карьера Алексея пока напоминает горки: сезон в ФК “Полтава”, полгода в “Говерле”, два с половиной года в “Черноморце”, а также преимущественно выходы на замены в познаньском “Лехе” и брестском “Динамо”. Три месяца назад форварда подписал “Днепр-1”.

Кто играет в ПФЛ

Вместе с Сергеем Люлькой Виталий Каверин в той команде был самым возрастным арендованным (обоим тогда было по 25 лет). Вингер в 18 дебютировал в УПЛ, что, видимо, и стало для “Динамо” поводом забрать игрока у “Днепра”. Однако, как и в составе днепрян или “Кривбасса”, зацепиться за место в первой команде киевлян футболист не смог, поэтому началась четырёхлетняя аренда: в запорожский “Металлург” и “Говерлу”. После столицы Украины футболист чередовал времена в "Черноморце" и "Подолье" с творческим отпуском. Сейчас игрок продолжает выступления в родном Хмельницком.

Алексей Савченко очень много лет отдал ПФЛ. В УПЛ он выбирался только ради “Говерлы” и “Черноморца”. Остальное время хав выступал на уровне Первой или Второй лиг, где остаётся на очень хорошем счету: “Динамо-2”, “Черкасский Днепр”, ФК “Полтава”, “Полесье”, “Оболонь-Бровар”.

Кто за границей

У голкипера Артура Рудько очень серьёзный опыт сидеть на скамейке запасных в “Динамо”. Вершиной его карьеры можно считать конец 2016-го и начало 2017-го, когда он был основным в первой команде “бело-синих”. Но всё остальное время он с переменным успехом выступал за ДК2 в Первой лиге, один раз отправившись в аренду в “Говерлу”, где полгода считался “номером один”. Прошлым летом вратарь покинул Киев и подписал контракт с середняком чемпионата Кипра "Пафосом", где он сейчас основной.

Согласно Трансфермаркт, на Евгение Чумаке в то время висел самый большой ценник среди арендованных “Говерлой”. У центрхава были яркие периоды в карьере в виде игр в Лиге чемпионов за киевское “Динамо”, но в основном его футбольный путь оказался намного скромнее: жодинское “Торпедо”, “Зирка”, “Карпаты”, могилёвский “Днепр”, черниговская “Десна”, грузинский “Шевардени”, а также узбекистанские “Бунёдкор” и “Металлург” Бекабад.

Латыш Виталийс Ягодинскис после расставания с “Динамо”, академию которого заканчивал, немного попутешествовал по Европе и сейчас осел в родных стенах. Центрбек поиграл за венгерский “Диошдьёр”, румынскую “Политехнику” Яссы, плюс латвийские “Вентспилс”, РФС и сейчас в “Валмиере”.

Кто затерялся

Атакующий полузащитник Виталий Гемега в начале карьеры здорово выглядел в “Динамо-2” и “Говерле”, где был железным основным. Но затем начались сложности: в плоцкой “Висле” и донецком “Олимпике” играл с переменным успехом, а во львовском “Рухе” и винницкой “Ниве” вообще не провёл ни минуты. Виной всему - проблемы со здоровьем.



Слева - направо: Гемега, Хлёбас и Ягодинскис против Безуса

Вячеславу Лухтанову сейчас всего 25, однако он уже завершил карьеру. Увы, в его футбольном пути также не было ничего экстраординарного: “Динамо-2”, “Гелиос”, “Верес” (ещё до УПЛ) и “Олимпик” (практически все полгода провёл в запасе). Беларусские “Смолевичи” были его последним клубом.

И ещё два арендованных

Тем летом два футболиста на временных правах перебрались в Ужгород не из “Динамо”.

Михаил Сергийчук приехал на Закарпатье из “Карпат”. До этого нападающий проделал большой путь в ПФЛ, и в ужгородском клубе показал, что он готов к УПЛ. При Грозном игрок был, в принципе, основным, после этого неплохо выглядел в “Олимпике” и “Вересе”. Но затем что-то пошло не так: “Ворскла” и “Десна” - это вырванные годы, в латвийском “Вентспилсе” его использовали только со скамейки запасных, а с января этого года он свободный агент.

Защитник Игорь Гончар зачастую выходил в основе в “Говерле”, а затем провёл неплохие полгода в словацкой “Сенице”. После этого у футболиста выпали практически полтора сезона (второе полугодие в “Сенице” он не играл, как и в “Ворскле”). Найти себя у футболиста получилось с сентября 2018-го: один полезный сезон в перволиговом “Горняке-Спорте”, а с августа 2019-го Гончар во "Львове".

В материале использованы фото UA-Футбол

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