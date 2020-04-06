В ФК Львов введут "групповые" тренировки

Коуч ФК "Львов" Егише Меликян сообщил, что до сих пор в программе его команды были только индивидуальные тренировки.

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Однако сейчас ФК "Львов" хочет ввести "групповую" работу. Правда, такой она будет только на экране монитора тренера.