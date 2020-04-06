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В ФК Львов введут "групповые" тренировки

Премьер-лига
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Но только через экран монитора

В ФК Львов введут "групповые" тренировки
Новина українською

Коуч ФК "Львов" Егише Меликян сообщил, что до сих пор в программе его команды были только индивидуальные тренировки.

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Однако сейчас ФК "Львов" хочет ввести "групповую" работу. Правда, такой она будет только на экране монитора тренера.

Есть такая система, когда в телефонном режиме включаются и онлайн работают 3-4 футболиста. А ты видишь, как они выполняют твои задачи.

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В статье: ФК Львов Егише Меликян тренировка
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Источник:
Великий футбол

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