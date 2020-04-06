Премьер-лига
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В ФК Львов введут "групповые" тренировки
Но только через экран монитора
Коуч ФК "Львов" Егише Меликян сообщил, что до сих пор в программе его команды были только индивидуальные тренировки.
Однако сейчас ФК "Львов" хочет ввести "групповую" работу. Правда, такой она будет только на экране монитора тренера.
Есть такая система, когда в телефонном режиме включаются и онлайн работают 3-4 футболиста. А ты видишь, как они выполняют твои задачи.
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Источник:Великий футбол
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