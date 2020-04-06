Караваев выделил футболистов УПЛ с самыми лучшими физическими данными

Фланговый защитник "Динамо" и "сине-желтых" Александр Караваев рассказал о физически лучших футболистов в Украине.

Сейчас из тех, кого я видел, в Тымчика из "Зари" есть все данные - он быстрый, выносливый и крепкий.

Александра спросили, является ли троица Тымчик, Тайсон и Супряга самыми быстрыми в УПЛ.