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Караваев выделил футболистов УПЛ с самыми лучшими физическими данными
Наиболее скоростные
Фланговый защитник "Динамо" и "сине-желтых" Александр Караваев рассказал о физически лучших футболистов в Украине.
Сейчас из тех, кого я видел, в Тымчика из "Зари" есть все данные - он быстрый, выносливый и крепкий.
Александра спросили, является ли троица Тымчик, Тайсон и Супряга самыми быстрыми в УПЛ.
Возможно, но есть еще Додо. Он на тестах в "Шахтере" 30 метров пробегал за 3,68 секунды.
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Источник:Трендець
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