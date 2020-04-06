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Караваев выделил футболистов УПЛ с самыми лучшими физическими данными

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Караваев выделил футболистов УПЛ с самыми лучшими физическими данными
Новина українською

Фланговый защитник "Динамо" и "сине-желтых" Александр Караваев рассказал о физически лучших футболистов в Украине.

Сейчас из тех, кого я видел, в Тымчика из "Зари" есть все данные - он быстрый, выносливый и крепкий.

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Александра спросили, является ли троица Тымчик, Тайсон и Супряга самыми быстрыми в УПЛ.

Возможно, но есть еще Додо. Он на тестах в "Шахтере" 30 метров пробегал за 3,68 секунды.

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В статье: Тайсон Заря (Луганск) Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Додо Александр Тымчик Владислав Супряга
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