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Палкин ответил на вопрос о досрочном завершении УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Шахтер на стороне "Динамо" или "Зари"?

Палкин ответил на вопрос о досрочном завершении УПЛ
Новина українською

Генерального директора донецкого "Шахтера" Сергея Палкина спросили, стоит ли доигрывать чемпионат в УПЛ и каким путем идти, если этого не удастся сделать.

Конечно, мы хотим доиграть. Но насколько нам позволит ситуация - трудно сказать вообще. Сегодня даже на неделю не можем прогнозировать.

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Досрочное завершение? Когда поймем, что продолжение невозможно - только тогда надо садиться и обсуждать с УПЛ, УАФ, где поставим точку.

Мыслей очень много ...Нас ("Шахтер", - ред.) некорректно спрашивать, потому что мы опережаем соперников на много очков и любое решение, которое примут, на нас не повлияет. А подливать масла в огонь на этом этапе не стоит.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) УПЛ коронавирус карантин
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
06.04.2020 в 14:59
...А подливать масла в огонь на этом этапе не стоит... На этом этапе конечно нет. А вот потом подлить обязятельно
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