Палкин ответил на вопрос о досрочном завершении УПЛ

Генерального директора донецкого "Шахтера" Сергея Палкина спросили, стоит ли доигрывать чемпионат в УПЛ и каким путем идти, если этого не удастся сделать.

Конечно, мы хотим доиграть. Но насколько нам позволит ситуация - трудно сказать вообще. Сегодня даже на неделю не можем прогнозировать.

Досрочное завершение? Когда поймем, что продолжение невозможно - только тогда надо садиться и обсуждать с УПЛ, УАФ, где поставим точку.

Мыслей очень много ...Нас ("Шахтер", - ред.) некорректно спрашивать, потому что мы опережаем соперников на много очков и любое решение, которое примут, на нас не повлияет. А подливать масла в огонь на этом этапе не стоит.