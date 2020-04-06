Экс-футболист Иван Гецко дал совет по поводу завершения сезона в УПЛ

52 года сегодня исполнилось экс-футболисту Ивану Гецко, профессиональная карьера которого пришлась на 1986-2002 годы. Он поиграл 5 лет за сборную Украины, за команду СССР и в 10 клубах.

- Иван Михайлович, какой наиболее памятный подарок вы получали в детстве на день рождения?

- Мой дядя, брат отца, служил в Германии в Вооруженных силах СССР. Помню, что ему для меня на день рождения заказали "копочки". Моему счастью тогда не было предела! В то время иметь хорошую футбольную обувь было большой роскошью, это было нереально. Был на седьмом небе от счастья и считал, что это лучший подарок в жизни.

- На футбольное поле 6 апреля приходилось выходить?

- Да, все же весна, чемпионат уже играли. Уверен, что были такие игры, но особого события или победы в этот день не помню. Хотя помню, что в последний раз с футболистами вместе отмечали мой день рождения в "Карпатах". Ребята приехали ко мне домой, посидели с шампанским, Попраздновали.

- Сейчас футбол в мире и в Украине ушел на карантин. Не скучаете дома?

- Стараемся держаться. Зато есть свои плюсы. Лучше знакомлюсь с режимом общения в онлайне. Теперь не только принимаю поздравления удаленно, но и работаю. Даем задание ребятам, анализируем, пытаемся усовершенствовать такую ​​работу и систематизировать. Поэтому не скучаю, работаею, но при этом и соблюдаю все меры предосторожности. Надеюсь, что скоро ситуация решится и мы еще застанем весенний футбол.

- Как думаете, какой крайний срок, когда еще можно будет доиграть матчи чемпионата?

- Думаю, что это конец мая. Футболисты являются профессионалами, самостоятельно хорошо поддерживают форму. Конечно, она будет не идеальна, но, думаю, им хватит сил играть по 2 матча в неделю. В таком случае у нас будут шансы довести чемпионат до последнего тура и в спортивной борьбе распределить места в турнирной таблице.

- Если все же придется определять места в УПЛ досрочно, как надо распределять места в таблице?

- Все же я надеюсь, что мы доиграем чемпионат и избежим такого сложного решения, чтобы в кабинетах распределять места, участников еврокубков и тех, кто вылетит. Если все же придется прибегнуть к такой мере, то, на мой взгляд, надо идти по примеру европейских чемпионатов. Очевидно, придется утверждать команды в таблице, поскольку они в таблице после 23-х туров. По крайней мере в Бельгии уже так решили завершить чемпионат.