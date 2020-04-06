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Санжар: По самым оптимистичным данным чемпионат возобновится через 2 месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Форсировать тренировки пока рано

Санжар: По самым оптимистичным данным чемпионат возобновится через 2 месяца
Новина українською

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар высказался относительно возобновления чемпионата и подготовки команды к нему.

"Если собираться небольшими группами плюс когда это происходит под контролем тренера, оно в любом случае будет эффективнее.


Опять же - но в этом пока нет необходимости, потому что по самым оптимистичным данным чемпионат возобновится через 2 месяца. Поэтому сильно форсировать события и держать уровень подготовки ребят на каком-то уровне не имеет смысла. Слишком много времени", - сказал Санжар"

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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