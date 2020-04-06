Санжар: По самым оптимистичным данным чемпионат возобновится через 2 месяца

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар высказался относительно возобновления чемпионата и подготовки команды к нему.

"Если собираться небольшими группами плюс когда это происходит под контролем тренера, оно в любом случае будет эффективнее.



Опять же - но в этом пока нет необходимости, потому что по самым оптимистичным данным чемпионат возобновится через 2 месяца. Поэтому сильно форсировать события и держать уровень подготовки ребят на каком-то уровне не имеет смысла. Слишком много времени", - сказал Санжар"