Премьер-лига
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Санжар: По самым оптимистичным данным чемпионат возобновится через 2 месяца
Форсировать тренировки пока рано
Главный тренер "Карпат" Роман Санжар высказался относительно возобновления чемпионата и подготовки команды к нему.
"Если собираться небольшими группами плюс когда это происходит под контролем тренера, оно в любом случае будет эффективнее.
Опять же - но в этом пока нет необходимости, потому что по самым оптимистичным данным чемпионат возобновится через 2 месяца. Поэтому сильно форсировать события и держать уровень подготовки ребят на каком-то уровне не имеет смысла. Слишком много времени", - сказал Санжар"
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Источник:ТК Футбол
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