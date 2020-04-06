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Пятов: Пока некоторые скулят, у нас уже есть 5-6 достойных команд

Премьер-лига
(1 голосов)

Кипер считает, что украинский футбол оживает

Пятов: Пока некоторые скулят, у нас уже есть 5-6 достойных команд
Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов не согласен с мнением, что украинский футбол находится в кризисе.

"Я всегда переживаю за наш футбол. Если есть сильные команды — я только за. Пусть "Динамо" оживает, растет, как это было раньше.

Сейчас поднялись "Заря", "Десна", есть "Александрия". Помню, 2-3 года назад те, кто уехал играть за границу, говорили: "чемпионат – умер", "ниже плинтуса". Окей, давайте будем его поднимать. Если вы такие сильные футболисты, у вас есть шанс занять призовое место и играть в Лиге Европы. Заработайте деньги за выступление в еврокубках, одержите престиж, статус в матчах с хорошими соперниками.

Пока некоторые скулят, у нас уже есть пять достойных команд. Даже шесть, потому что "Колос" способен демонстрировать хороший футбол и конкурировать с каждым. Вот разве за "Александрию" было стыдно в еврокубках? Нет, абсолютно. Дрались и по игре не уступили никому. Так что есть у нас футбол, оказывается. Уверен, что и с "Десной", если она попадет в еврокубки, никому не будет легко.

О "Заре" я вообще молчу – они в полном порядке. Пришел тренер, который изменил философию, менталитет игроков, набрал тех, кто был ненужным в своих командах, и сделал из них топов. Теперь этих футболистов спокойно можно вызвать в сборную и продавать за миллионы. Футбол у нас оживает. Его нужно поддержать, а не убивать", - сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
06.04.2020 в 19:19
Поддерживаю все его слова. Да, для ЛЧ у клубов нет шальных денег на трансферы, но в ЛЕ уже маленький прогресс есть. Надеюсь, все будет к лучшему. И скоро у нас появятся не только Шахтер и Динамо. Хочется какого-то реального разнообразия.
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lightning (Одесса)
06.04.2020 в 18:32
"Достойных" - понятие конечно растяжимое...Достойных уровня ЛЧ у нас нет, Шахтёр разве что и то с натяжкой, по нынешним меркам. В ЛЕ возможно некоторые и могут немного побороться, при удачном жребии.
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Dimka26 (Чернигов)
06.04.2020 в 19:16
Ну, справедливости ради... Уровня ЛЧ у нас и раньше не было.. Периодами Шахтер, очень редкими периодами Динамо, когда выходили из группы. Металлист и Днепр увидеть не удалось там, хотя Днепр квалифицироваться не смог через плей-офф. А вот к уровню ЛЕ наши клубу потихоньку уже подходят. Надеюсь, в следующем сезоне хоть один клуб да квалифицируется через плей-офф.
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