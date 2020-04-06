Пятов: Пока некоторые скулят, у нас уже есть 5-6 достойных команд

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов не согласен с мнением, что украинский футбол находится в кризисе.

"Я всегда переживаю за наш футбол. Если есть сильные команды — я только за. Пусть "Динамо" оживает, растет, как это было раньше.

Сейчас поднялись "Заря", "Десна", есть "Александрия". Помню, 2-3 года назад те, кто уехал играть за границу, говорили: "чемпионат – умер", "ниже плинтуса". Окей, давайте будем его поднимать. Если вы такие сильные футболисты, у вас есть шанс занять призовое место и играть в Лиге Европы. Заработайте деньги за выступление в еврокубках, одержите престиж, статус в матчах с хорошими соперниками.

Пока некоторые скулят, у нас уже есть пять достойных команд. Даже шесть, потому что "Колос" способен демонстрировать хороший футбол и конкурировать с каждым. Вот разве за "Александрию" было стыдно в еврокубках? Нет, абсолютно. Дрались и по игре не уступили никому. Так что есть у нас футбол, оказывается. Уверен, что и с "Десной", если она попадет в еврокубки, никому не будет легко.

О "Заре" я вообще молчу – они в полном порядке. Пришел тренер, который изменил философию, менталитет игроков, набрал тех, кто был ненужным в своих командах, и сделал из них топов. Теперь этих футболистов спокойно можно вызвать в сборную и продавать за миллионы. Футбол у нас оживает. Его нужно поддержать, а не убивать", - сказал Пятов.