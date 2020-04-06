Михайленко: Чтобы войти в игровой ритм после карантина нужно 2-3 недели

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко рассказал о нынешней функциональной готовности своих игроков.

"Если сейчас протестировать игроков на функциональное тестирование, все будет в пределах нормы. Показатели будут приближены к оптимальным кондициям, если игрок хорошо тренируется. Достаточно 3 тренировки в неделю для развития каких-то качеств, чтобы футболист оставался в форме.

Футбол - командный вид спорта. Сомневаюсь, что тренировки по 2 человека что-то даст. В любом случае, это будет сугубо поддержание физической формы. После карантина нужно 2-3 недели, чтобы снова войти в игровой ритм, привыкнуть к работе с мячом", - сказал Михайленко.