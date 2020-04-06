Худжамов: Если будет как в Италии и Испании, то наша медицинская система просто ляжет

Уже бывший вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов поделился мнением о ситуации с коронавирусом в Украине.

"Сейчас такая ситуация, в которой мы никогда до этого не были. Даже не знаю, как будет правильно – доиграть чемпионат, чтобы все решить на футбольном поле, или нет.

Если у нас наступит такая ситуация, как в Италии и Испании, то наша медицинская система 100% не выдержит. Она просто ляжет. Люди, которые не будут болеть коронавирусом, но им будет нужна другая мед помощь из-за сердечного приступа, инсульта, инфаркта и прочего, не смогут ее получить.

Говорят, что от гриппа каждый год умирает больше людей. В Италии с каждым годом умирает все больше и больше людей, несмотря на коронавирус. В такой ситуации, когда ты понимаешь, в какой стране живешь, считаю, что нужно завершать чемпионат.

Ты не сможешь исключить близкие контакты на поле. На каком-то стандарте кто-то кого-то укусит и все – пошло-поехало", – сказал Худжамов.