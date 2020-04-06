Караваев: Понимал, что при переходе в Динамо так будет. Это элементарная притирка

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о процессе адаптации в киевском клубе.

"Я понимал, что так и будет. Так было, когда я в "Зарю" пришел из "Севастополя". Да в том же "Севастополе", когда пришел, я играл, но не был на ведущих ролях. Это элементарное время притирки в команде. Надо понять, что требуют в команде, как устроен клуб, какие цели и задачи.

Так вышло, что у нас поменялся тренер по ходу сезона. Ты сначала привыкаешь к одному тренеру, проходишь сборы. Так вышло, что поменяли, пришел второй тренер. Теперь с новым тренером нужно все заново понимать.

Плюс надо понимать еще свою роль в команде, что от тебя требуют, что нужно выполнять. Это элементарная притирка, адаптация, ознакомление", – сказал Караваев.

Напомним, что караваев перешел в "Динамо" из "Зари" летом прошлого года и с того момента сыграл за киевлян 29 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.