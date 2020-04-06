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Тайсон - лучший игрок Шахтера в марте

Премьер-лига
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Болельщики проголосовали за Тайсона

Тайсон - лучший игрок Шахтера в марте
Новина українською

Бразильский атакер "Шахтера" Тайсон признан лучшим игроком команды в марте.

В опросе болельщиков в соцсетях Тайсон уверенно занял первое место, обойдя Жуниора Мораеса, Маркоса Антонио и Сергея Кривцова.

Напомним, в марте Тайсон сыграл в 4 матчах "Шахтера" и отличился 2 забитыми мячами.

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В статье: Сергей Кривцов Тайсон Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес Маркос Антонио
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Источник:
ФК Шахтер

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