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Тайсон - лучший игрок Шахтера в марте
Болельщики проголосовали за Тайсона
Бразильский атакер "Шахтера" Тайсон признан лучшим игроком команды в марте.
В опросе болельщиков в соцсетях Тайсон уверенно занял первое место, обойдя Жуниора Мораеса, Маркоса Антонио и Сергея Кривцова.
Напомним, в марте Тайсон сыграл в 4 матчах "Шахтера" и отличился 2 забитыми мячами.
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Источник:ФК Шахтер
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