Тайсон - лучший игрок Шахтера в марте

Бразильский атакер "Шахтера" Тайсон признан лучшим игроком команды в марте.

В опросе болельщиков в соцсетях Тайсон уверенно занял первое место, обойдя Жуниора Мораеса, Маркоса Антонио и Сергея Кривцова.

Напомним, в марте Тайсон сыграл в 4 матчах "Шахтера" и отличился 2 забитыми мячами.