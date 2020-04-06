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Андрей Пятов и Сергей Кривцов проведут уроки диджитал-физкультуры для школьников
Игроки покажут, как поддерживать себя в форме на карантине
ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации Украины презентовали образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".
Проект состоит из 12 видеоуроков с участием футболистов "Шахтера" Андрея Пятова и Сергея Кривцова.
Игроки мотивируют школьников заниматься физкультурой в домашних условиях во время карантина, демонстрируя в деталях выполнение основных необходимых упражнений.
Андрей Пятов и Сергей Кривцов проведут уроки диджитал-физры для школьников! ⠀ 6 апреля @fcshakhtar и @akhmetovfoundation совместно с @mintsyfra.official представили новый образовательный сериал «Диджитал-физра для школьников с участием звезд спорта» ???? ⠀ ✅ 12 видеоуроков физкультуры ✅ Уроки проводят капитан «Шахтера» @piat30 и защитник команды @kriva4 ✅ Темы уроков: приседания и выпады, планка, отжимания, бег на месте, йога, прыжки, пресс, набивание мяча, как смартфон может стать мини-тренером и многое другое ✅ В проекте приняли участие звезды «Мамахохотала-шоу» Олег Маслюк и Евгений Янович, добавившие сериалу юмора и шуток ⠀ Образовательный сериал уже доступен на платформе @diia.gov.ua «Дія. Цифрова освіта» ???? osvita.diia.gov.ua/digital-fizra (ссылка – в наших сторис). ⠀ Смотрите увлекательные уроки вместе с детьми! Поддерживайте физическую форму в семье во время карантина! ⠀ Андрій Пятов та Сергій Кривцов проведуть уроки диджитал-фізри для школярів! ⠀ 6 квітня @fcshakhtar і @akhmetovfoundation спільно з @mintsyfra.official представили новий освітній серіал «Диджитал-фізра для школярів за участю зірок спорту» ???? ⠀ ✅ 12 відеоуроків фізкультури ✅ Уроки проводять капітан «Шахтаря» @piat30 і захисник команди @kriva4 ✅ Теми уроків: присідання й випади, планка, відтискання, біг на місці, йога, стрибки, прес, набивання м’яча, як смартфон може стати мінітренером і багато іншого ✅ У проекті взяли участь зірки «Мамахохотала-шоу» Олег Маслюк та Євген Янович, які додали серіалу гумору й жартів ⠀ Освітній серіал уже доступний на платформі @diia.gov.ua «Дія. Цифрова освіта» ???? osvita.diia.gov.ua/digital-fizra (посилання – у наших сторіс). ⠀ Дивіться захоплюючі уроки разом з дітьми! Підтримуйте фізичну форму в родині під час карантину! ⠀ #Мінцифра #Дія #ЦифроваОсвіта #фізра #диджиталфізра #диджитал #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ