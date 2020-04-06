Андрей Пятов и Сергей Кривцов проведут уроки диджитал-физкультуры для школьников

ФК "Шахтер" и Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации Украины презентовали образовательный сериал "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта".

Проект состоит из 12 видеоуроков с участием футболистов "Шахтера" Андрея Пятова и Сергея Кривцова.

Игроки мотивируют школьников заниматься физкультурой в домашних условиях во время карантина, демонстрируя в деталях выполнение основных необходимых упражнений.