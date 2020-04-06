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Олег Федорчук: Чемпионат Украины должен быть доигран, пусть даже в турборежиме

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение специалиста относительно окончания сезона

Олег Федорчук: Чемпионат Украины должен быть доигран, пусть даже в турборежиме
Новина українською

Известный украинский специалист Олег Федорчук высказал свое мнение относительно будущего футбольного сезона в Украине.

- Ваш прогноз: когда произойдет первое возобновление после паузы любого из футбольных турниров в Европе?

— Исходя из новостей на сегодняшний день, предполагаю два варианта: оптимистический — начало мая, и пессимистический — конец мая. Я думаю, что все можно доиграть.

- Ваш прогноз: когда возобновится чемпионат Украины?

— Надеюсь, что также в мае.

- Как нужно поступить с чемпионатом Украины? Оставить как есть, оставить состояния после 1-го этапа, доигрывать, или свой вариант.

— Мы видим, что УЕФА сейчас уже настоятельно рекомендует всем национальным ассоциациям доиграть нынешний сезон, и это логично. Один из главных вопросов: кто именно будет играть в еврокубках в следующем сезоне? Я считаю, что и наш чемпионат должен быть доигран, ведь самое главное — чтобы все участники соревнования были в равных условиях и доказывали всё на футбольных полях. Да, у футболистов может быть меньше отпуск летом, но ничего страшного, они сейчас отдыхают. Поэтому, повторюсь, чемпионат должен быть доигран, пусть даже в турборежиме, но доигран.

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В статье: Олег Федорчук коронавирус
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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