Олег Федорчук: Чемпионат Украины должен быть доигран, пусть даже в турборежиме

Известный украинский специалист Олег Федорчук высказал свое мнение относительно будущего футбольного сезона в Украине.

- Ваш прогноз: когда произойдет первое возобновление после паузы любого из футбольных турниров в Европе?

— Исходя из новостей на сегодняшний день, предполагаю два варианта: оптимистический — начало мая, и пессимистический — конец мая. Я думаю, что все можно доиграть.

- Ваш прогноз: когда возобновится чемпионат Украины?

— Надеюсь, что также в мае.

- Как нужно поступить с чемпионатом Украины? Оставить как есть, оставить состояния после 1-го этапа, доигрывать, или свой вариант.

— Мы видим, что УЕФА сейчас уже настоятельно рекомендует всем национальным ассоциациям доиграть нынешний сезон, и это логично. Один из главных вопросов: кто именно будет играть в еврокубках в следующем сезоне? Я считаю, что и наш чемпионат должен быть доигран, ведь самое главное — чтобы все участники соревнования были в равных условиях и доказывали всё на футбольных полях. Да, у футболистов может быть меньше отпуск летом, но ничего страшного, они сейчас отдыхают. Поэтому, повторюсь, чемпионат должен быть доигран, пусть даже в турборежиме, но доигран.