Гримм: Моим преемником должен быть гражданин Украины

Пока еще действующий президент УПЛ Томас Гримм рассказал, почему он не будет баллотироваться на второй срок.

- Ваши полномочия президента УПЛ заканчиваются в апреле. Почему вы решили не баллотироваться на новый срок? Что стало ключевым в принятии решения? Бвло давление со стороны президентов клубов или УАФ?

- Нет, я не чувствовал никакого давления со стороны клубов или представителей УАФ.

Есть три основные причины, которые стали ключевыми: во-первых, в нынешних условиях УПЛ не может управлять президент, который живет за пределами Украины, во-вторых, это ситуация с медиа и в-третьих, это отставка моего вице-президента Маркиян Ключковский.

В апреле 2018 мы с Маркияном представили наши конкретные идеи относительно того, каким образом в ближайшие годы УПЛ развиваться, чтобы подготовиться к национальным и международным вызовам, с которыми клубный футбол столкнется в будущем. Начали вместе и стремились закончить вместе. К сожалению, Маркиян оставил нашу команду в конце прошлого года. Нашим основным проектом была централизация прав на ТВ, ведь медиапул, по нашему мнению, является основой для надлежащего развития любой лиги в Европе, и в этом случае УПЛ получила бы инструмент для представления матчей УПЛ как уникального продукта, согласования календаря матчей, гарантии качества производства телевизионного сигнала, предоставление коммерческим партнерам интересной платформы для рекламы, защиты прав интеллектуальной собственности, заработка хороших денег благодаря продаже медиаправ международным телевизионным станциям.

Не секрет, что этот проект не достиг желаемого успеха не потому, что у нас не было подписанного контракта с каналом "Футбол", одобренного нашим Общим собранием, а потому, что пять клубов не выполнили этот договор и не соблюли решение Общего собрания. За более чем 28-летний опыт работы на различных должностях я ни разу не сталкивался с таким, чтобы клубы не придерживались принятого на законном основании решения Общего собрания. Брак полномочий для возвращения пяти клубов в медиапулу и отсутствие желания найти компромисс стали для меня разочарованием и одной из важных причин, чтобы не баллотироваться на второй срок. Кроме того, как я уже упоминал, в нынешних условиях руководство УПЛ не может осуществляться из Швейцарии, особенно без моего вице-президента Ключковского. Новый президент должен быть чаще присутствовать в офисе УПЛ и находиться в тесном контакте с лицами, которые принимают решения в клубах.

- Назовите три ваших основных достижениях на посту президента УПЛ.

- На этот вопрос сложно ответить. Должность и полномочия президента УПЛ не предусматривают того, чтобы оценивать его действия с точки зрения успеха или отсутствии успеха, потому что он не имеет прямых полномочий принимать решения по важным вопросам. Кроме того, он также должен быть уверен, что он может рассчитывать на сотрудничество и лояльность своего персонала, осуществляющего ежедневную деятельность. В этом плане мне очень повезло, ведь с первой минуты я мог рассчитывать на очень компетентных людей.

Однако Общее собрание клубов является важнейшим органом, и это правильно. Как упомянуто выше, главным достижением, кроме проведения двух чемпионатов, двух Суперкубков некоторых хороших решений в сложных вопросах (в случаях матч фиксинга, снятия клуба с чемпионата за 14 дней до начала соревнований), стал тот факт, что контракт для пула медиаправ может быть представлен Общему собранию. Проблемы начались, когда законно принятые решения Общего собрания не были соблюдены некоторыми клубами-членами, а президент или УПЛ не имеет полномочий вмешаться. Несостоятельность создания пула медиаправ чрезвычайно повлияла на другие проекты, которые уже не являются возможными.

- Кого вы видите своим преемником? Что нужно для того, чтобы быть успешным на посту президента УПЛ?

- Моим преемником должен быть гражданин Украины, который имеет другие качества по сравнению со мной. Не обязательно, чтобы он был футбольный опыт на международном уровне, который у меня, потому что он может рассчитывать на профессиональные знания и навыки сотрудников УПЛ и УАФ. Он должен быть более плотно "политически" связан с лицами, которые в конечном итоге принимают решение, и, следовательно, иметь с ними более прямой контакт.