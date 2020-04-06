Колос может возобновить тренировки после Пасхи - источник

Ковалевский "Колос" первым из украинских команд может возобновить коллективные тренировки. Как сообщил журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас, ковалевцы могут собраться на базе после пасхти

"У "Колоса" есть идея после Пасхи заехать командой в Ковалевку на коллективный карантин и на собственной базе провести двухнедельные сборы. Но обязательное условие от владельца клуба - всем до одного сдать тест на коронавирус. Чтобы не занести в царское село никакой гадости", - написал Бурбас в Твиттере.

Напомним, что карантин в Украине продлен до 24 апреля.