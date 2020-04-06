Каштру: Мы сидим закрытые у себя по домам, это провоцирует дискомфорт

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о тренировочном процессе в период карантина.

"Германия пытается адаптировать стратегии, чтобы проводить тренировки с игроками небольшими группами. Мы же хотим быть примером для Украины, чтобы показывать, что сейчас важно себя беречь и ни в коем случае не рисковать.

Сейчас мы отрабатываем только один из важных аспектов игры - физический. Нам не хватает технической составляющей, тактического и психологического.

Мы сидим закрытые у себя по домам. Максимально избегаем выходов на улицу, это провоцирует дискомфорт", – сказал Каштру.