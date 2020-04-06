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Каштру: Мы сидим закрытые у себя по домам, это провоцирует дискомфорт

Премьер-лига
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Тренер рассказал о тренировках на карантине

Каштру: Мы сидим закрытые у себя по домам, это провоцирует дискомфорт
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о тренировочном процессе в период карантина.

"Германия пытается адаптировать стратегии, чтобы проводить тренировки с игроками небольшими группами. Мы же хотим быть примером для Украины, чтобы показывать, что сейчас важно себя беречь и ни в коем случае не рисковать.

Сейчас мы отрабатываем только один из важных аспектов игры - физический. Нам не хватает технической составляющей, тактического и психологического.

Мы сидим закрытые у себя по домам. Максимально избегаем выходов на улицу, это провоцирует дискомфорт", – сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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