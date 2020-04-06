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Каштру: Мы сидим закрытые у себя по домам, это провоцирует дискомфорт
Тренер рассказал о тренировках на карантине
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о тренировочном процессе в период карантина.
"Германия пытается адаптировать стратегии, чтобы проводить тренировки с игроками небольшими группами. Мы же хотим быть примером для Украины, чтобы показывать, что сейчас важно себя беречь и ни в коем случае не рисковать.
Сейчас мы отрабатываем только один из важных аспектов игры - физический. Нам не хватает технической составляющей, тактического и психологического.
Мы сидим закрытые у себя по домам. Максимально избегаем выходов на улицу, это провоцирует дискомфорт", – сказал Каштру.