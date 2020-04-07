Коноплянка: В АПЛ болею за Зину, а раньше - за Ливерпуль

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка в прямом эфире в Инстаграме УАФ рассказал, за кого сейчас болеет в АПЛ.

"Болею за Зинченко. Когда Зины не было в "Сити", то, конечно, "Ливерпуль". Когда я был с ними еще на связи, они приезжали, оставили очень положительное впечатление. После этого начал еще сильнее за них болеть. Они человечные. Боролись за то, чтобы сделать мой трансфер.

Респект им. Это непередаваемые эмоции. Я был уже одной ногой и мыслями там. Поэтому за эту команду болею. Она мне всегда импонировала. Правда, когда Зина перешел, то теперь "Сити", – сказал Коноплянка.