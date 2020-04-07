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Президент УПЛ Томас Гримм выступил против расширения лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Но только сейчас, после карантина

Президент УПЛ Томас Гримм выступил против расширения лиги
Новина українською

Президент УПЛ Томас Гримм, который возглавляет лигу с 2018 года и в этом месяце должен сложить полномочия, ответил на вопросы о введении VAR и расширении УПЛ с сезона 2021/2022 до 16-ти команд.

Гримм напомнил, что уже в сезоне 2020/2021 УПЛ должна расшириться до 14 команд.

- Мы обязаны представить аудитории и нашим коммерческим партнерам лучший продукт. Я говорил это с самого начала, и мое личное мнение не изменилось до сих пор: я могу поддержать расширение лиги до более чем 12-ти команд, если будут обеспечены финансовая стабильность клубов (то есть финансовая деятельность клубов позволит выполнять свои финансовые обязательства до конца сезона в любой момент времени и по отношению к любой стороны), а спортивный уровень и стандарты инфраструктуры находиться минимум на таком же уровне.

Именно поэтому у меня есть мнение, что сейчас не подходящий момент для расширения лиги.

Кроме того, я уверен, что последствия кризиса, вызванного коронавирусом, будут иметь большое финансовое влияние на мир футбола. Я боюсь, что не только украинские клубы столкнутся с большими финансовыми трудностями, когда уменьшится доход от телевизионных прав, коммерческих партнеров и, наконец, от зрителей.

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- Для того, чтобы набрать нужное количество команд, возможно, придется закрывать глаза на некоторые недостатки, связанные с инфраструктурой. Есть ли оправданным риск в данном случае?

- Количество команд в Лиге связана не только с инфраструктурой. Нет, я не думаю, что этот риск оправдан. Каждый шаг назад - это шаг в неправильном направлении, а потому будет труднее вернуться на прежний уровень.

- С нового года на поединках УПЛ работает система VAR. Как вы оцениваете ее работу?

- Я думаю, что внедрение VAR в матчах УПЛ было до сих пор успешным, главным образом потому, что этот проект находится в очень хороших руках на уровне УАФ. Лучано Луче и его сотрудники тщательно проанализировали опыт других лиг и подготовили его реализацию в Украине по самым высоким, насколько это возможно, стандартам. Однако более детальную оценку можно будет дать после окончания этого сезона.

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В статье: УПЛ VAR Томас Гримм коронавирус карантин
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
07.04.2020 в 09:07
уходя, - уходи. Рассказы о своём видении оставь для новой работы. Конечно будет не легко и не по богатому, но мы сильные, справимся ... давай, до свидания!!
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0
-3
Valerii_Krykun (Wroclaw)
07.04.2020 в 09:00
Хай здохне тварь
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0
-2
Alex.696 (Немирів)
07.04.2020 в 08:54
Казкар, блін.
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0
-2

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